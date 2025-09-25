Рюте: НАТО може да атакува руски самолети, навлизащи във въздушното пространство на Алианса

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлезнат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс.

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю телевизия Fox news.

Рюте добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия. / БТА