Новини

Рюте: НАТО може да атакува руски самолети, навлизащи във въздушното пространство на Алианса

Това ще се случи, ако мярката е необходима, каза още шефът на НАТО

25.09.2025 | 18:00 ч. Обновена: 25.09.2025 | 18:08 ч.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлезнат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс.

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю телевизия Fox news.

Рюте добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия. / БТА

