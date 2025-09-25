IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин пристига на Глобалния атомен форум

Събитието съвпада с 80-годишнината на руската ядрена индустрия

25.09.2025 | 20:00 ч.
Руският президент Владимир Путин пристигна на Глобалния атомен форум. Тазгодишното събитие съвпада с 80-годишнината на руската ядрена индустрия, съобщава ТАСС.

Освен руския лидер, на форума ще присъстват президентът на Беларус Александър Лукашенко, изпълняващият длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлайн, арменският премиер Никол Пашинян, етиопският премиер Абий Ахмед, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, както и участници от Иран, Узбекистан, Египет, Нигер и няколко специализирани организации.

В рамките на събитието се очаква Путин да се срещне с ръководителите на редица чуждестранни делегации.

 

Путин Русия Глобален атомен форум
