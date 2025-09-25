Путин пристига на Глобалния атомен форум

Руският президент Владимир Путин пристигна на Глобалния атомен форум. Тазгодишното събитие съвпада с 80-годишнината на руската ядрена индустрия, съобщава ТАСС.

Освен руския лидер, на форума ще присъстват президентът на Беларус Александър Лукашенко, изпълняващият длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлайн, арменският премиер Никол Пашинян, етиопският премиер Абий Ахмед, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, както и участници от Иран, Узбекистан, Египет, Нигер и няколко специализирани организации.

В рамките на събитието се очаква Путин да се срещне с ръководителите на редица чуждестранни делегации.