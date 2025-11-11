Филъри, инжекции: Здравето се превръща в търговски продукт

Красотата няма цена, казват някои, но понякога се плаща скъпо. Максима за множество пострадали българки. В последните години в у нас изникнаха десетки салони, които предлагат естетични процедури - инжекции, филъри, ботокс, апаратни терапии, вливане на микс от витамини за “детокс”. Често без лекар, без медицински контрол и без елементарни условия за безопасност.

Клиентите отиват заради ниски цени и обещания за бърз ефект, но зад гланца на рекламите се крият реални рискове - инфекции, алергични реакции, тежки медицински състояния като парализа, съдови проблеми, стига се и до обезобразяване.

Това, което трябва да се случва само в лечебно заведение, все по-често се предлага между маникюра и прическата.

И докато медицинската общност настоява за ясни правила и по-строг контрол, държавата изостава. Проверки се правят, но нерегламентираните практики продължават да растат - често без последствия.

Зад лъскавите витрини стои един нерегулиран сив сектор, в който здравето се превръща в търговски продукт, а красотата - в бизнес без отговорност.

И въпросът вече не е колко струва една процедура, а колко струва липсата на контрол.

Дебат по темата в студиото на “Директно” с адвоката по медицинско право Величка Костадинова и д-р Катя Паскова, член на УС на Бългрската асоциация на естетичните дерматолози.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.