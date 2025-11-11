Ким Кардашян подпали Instagram с горещи кадри

Ким Кардашян разгорещи страстите в Instagram. В последните дни 45-годишната риалити звезда публикува редица секси кадри в профила си в социалната мрежа.

На първата поредица виждаме как тя е на морски бряг, сред скали и красива природа. Ким е по прозрачна рокля без презрамки в кафяво - с голямо деколте. Ясно се вижда, че тя носи кафяво бельо. На някои от снимките звездата е в гръб и така става ясно, че под роклята е по прашки. Феновете я затрупват с комплименти за горещата фигура.

На втората поредица с кадри пък Кардашян очарова по сив бански от 2 части, който е с пайети. Тя носи и сива кърпа на главата си, както и сиви сандали с връзки. Последователите ѝ отново не остават равнодушни.

Втората серия снимки са от рождения ден на полусестра ѝ Кендъл Дженър. Моделката навърши 30 години на 3-ти ноември.

