IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Кремъл: Изказванията за сваляне на руски самолети са сериозна ескалация на напрежението

Няма доказателства, че руски самолети са нарушили естонското въздушно пространство

26.09.2025 | 20:30 ч. 11
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Кремъл каза днес, че изявленията за сваляне на руски бойни самолети над Европа са безразсъдни, агресивни и представляват сериозна ескалация на напрежението в близост до руските граници, предаде Ройтерс.

"Изявленията за това, че трябва да се свалят руски самолети, са най-малкото безразсъдни, безотговорни и, разбира се, опасни с последствията си", каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин.

Песков добави, че ставащото в Европа е "самонагнетяващ се механизъм". "Те сами измислят въпроси и правят безотговорни изявления", посочи говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

Агенция "Блумбърг" съобщи по-рано, че европейски дипломати са предупредили Москва, че НАТО е готова да отговори с цялата си мощ на нарушения на въздушното пространство на алианса, включително да сваля руски самолети.

Песков повтори твърдението на Москва, че нейни бойни самолети не са навлизали в естонското въздушно пространство миналата седмица.

"Чухме изказвания, когато нашите самолети бяха обвинени в нарушаване на естонското въздушно пространство. Не бяха представени обаче никакви доказателства, във всеки случай никакви убедителни доказателства", каза говорителят.

"И, разбира се, на фона на толкова безразсъдни изказвания с такива агресивни декларации - това представлява още един съществен кръг на ескалация на напрежението в близост до нашите граници", обобщи Песков, цитиран от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия войната в Украйна дрон Европа НАТО
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem