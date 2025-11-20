Германия въвежда подобрен вариант на Leopard 2

Производителят на оборудване за сухопътни войски Krauss-Maffei Wegmann and Nexter (KNDS) представи първия основен боен танк Leopard 2A8, построен по поръчки за норвежките въоръжени сили. На представянето присъстваха германският министър на отбраната Борис Писториус и норвежкият държавен секретар Марте Герхардсен, като фирмата обяви, че това е „важен етап за модерното оборудване на Бундесвера и за европейското сътрудничество в областта на сухопътните системи“. На церемонията беше представена и нова мобилна гаубична система PzH 2000, като се очаква както тя, така и новият танк да влязат в експлоатация през 2028 г. Програмата Leopard 2 е водещ бенефициент на скока в разходите за отбрана, наблюдаван на европейския континент от 2022 г. в отговор на ескалиращото напрежение с Русия, пише MWM.

В сравнение с Leopard 2A6, който макар и да е в сравнително малък брой по света, е силно разчитан от Германия и други големи потребители, Leopard 2A8 може да се похвали с допълнителни подобрения, включително интегрирането на израелската система за активна защита Trophy, нов спомагателен силов агрегат с мощност 20 kW и нова система за управление и информация на бойните действия, наред с други консервативни подобрения. Смята се, че машината има конкурентно предимство в Европа поради оперативната съвместимост, която ще осигури с армии по целия континент. През юли 2025 г. беше съобщено, че германското Министерство на отбраната обмисля планове за закупуване на няколкостотин Leopard 2A8, след изчерпването на запасите му от танкове Leopard 2A6 поради дарения на украинската армия.

На 22 май германската армия откри 45-та бронирана бригада, разположена във Вилнюс, Литва,

която е предназначена да осигури елитни предно разположени механизирани бойни възможности на територията на бившия Съветски съюз. Разположена само на 150 километра от беларуската столица Минск и на по-малко от 800 километра от Москва, бригадата е предназначена да разположи 108 танка Leopard 2A8, които бяха поръчани през юли 2024 г. по договор за 2,93 милиарда евро (3,14 милиарда долара) и ще бъдат доставени между 2027 и 2030 г. Чехия, Италия и Холандия също са направили поръчки за танковете. Водещ конкурент на Leopard 2 на европейските пазари е южнокорейският K2, като Полша и Турция планират да доставят по 1000 от тях, вместо да правят допълнителни поръчки за Leopard 2. Корейските танкове не осигуряват оперативна съвместимост с други европейски флоти, а Южна Корея няма сравними политически и икономически лостове за предлагане на пазара на своите машини, но те са значително по-модерни с по-висока мобилност и по-ниски изисквания за екипаж и поддръжка.

Жизнеспособността на Leopard 2 за съвременна война е широко поставяна под въпрос, както и тази на други много големи западни основни бойни танкове с подобни конструктивни философии, като американския M1A2 Abrams и британския Challenger 2, тъй като акцентът им върху тежката бронирана защита се счита далеч от оптимален в областта на войната с дронове. Китайският Type 100, представен през септември 2025 г., се счита за лидер в адаптирането към новите реалности на бронираната война, като T-14 и M1E3, които се разработват съответно в Русия и САЩ, са адаптации на много по-стари конструкции в подобна посока . Leopard 2A6 е понесъл много големи загуби в бойни действия на украинския театър срещу руските сили, докато няколко от танковете са били заловени и анализирани подробно в руски съоръжения.