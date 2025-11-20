"Фудзиен" срещу "Съчуан": Как се сравняват двата нови китайски самолетоносача

Програмата за самолетоносачи на Китай продължава да напредва ускорено, като страната е завършила осем самолетоносача, а поне още два, и двата суперносачи, са в процес на изграждане. Това позиционира възможностите на военноморската ѝ авиация така, че да се конкурира с тези на Съединените щати през 30-те години на миналия век, пише MWM. Девет дни след въвеждането в експлоатация на първия китайски суперносач „ Фудзиен“ на 5 ноември, осмият самолетоносач на страната и първи от клас Тип 076, „Сичуан“, започна първите си морски пътувания на 14 ноември, като двата кораба имат силно допълващи се възможности и роли във ВМС. „ Фудзиен“ и „ Сичуан“ са два от първите три самолетоносача в света, наред със суперносача на ВМС на САЩ USS Gerald Ford, които интегрират електромагнитни катапултни системи. Тази нова технология позволява на корабите да осигуряват значителна енергия на самолетите при изстрелване, за да се улесни постигането на по-високо тегло при излитане, което се очаква да бъде обща характеристика на всички бъдещи китайски самолетоносачи.

Докато „ Фудзиен“ е 85 000-тонен кораб, способен да извършва много бързи бойни изстрелвания, като изстрелва до три самолета едновременно,

"Сичуан“ е много по-малък 50 000-тонен кораб, който размива границата между десантния кораб, подобен на по-лекия клас Type 075, на който е базиран дизайнът му, и пълноценен самолетоносач. „ Сичуан“ е проектиран да побере по-малко въздушно крило, което се очаква да се състои предимно, ако не и изцяло от безпилотни летателни апарати, включително нови видове безпилотни стелт изтребители като GJ-11. Въпреки че е малък в сравнение със суперносачите, корабът все още е голям по международните стандарти, с по-голямо водоизместване от самолетоносачите клас Wasp и клас America на ВМС на САЩ, които побират F-35B, и от най-големия самолетоносач в Европа - 41 000-тонния ядрен кораб „Шарл дьо Гол“. „Сичуан“ няма директни аналози с подобно водоизместване или възможности никъде по света и има потенциал да бъде особено революционен за китайската палубна авиация.

„Сичуан “ използва двоен островен дизайн поради използването на газови турбини за задвижване, тъй като въздухозаборниците и изпускателните отвори не могат да бъдат твърде дълги или твърде близо един до друг. Той има кабина за полети по цялата дължина, множество големи асансьори и вътрешен хангар, за да побере операциите с авиационни средства с фиксирано крило за дълги полети. Корабът има очакван капацитет да оперира приблизително 28-35 самолета в зависимост от техните размери, въпреки че има и палуби с шахти, които му позволяват да функционира като десантни кораби, подобни на клас Type 075. Разработването на самолетоносач, специално за разполагане на безпилотни летателни апарати с фиксирано крило, никога не е било опитвано досега, но има редица възможни предимства, както поради световното лидерство на Китай в разработването на такива самолети, така и защото те обикновено изискват по-малко поддръжка, заемат по-малко място и често могат да бъдат по-ефективни от своите пилотирани аналози. В сравнение с „Фудзиен“, „Сичуан“ ще осигури по-лек самолетоносач с въздушно крило, което в обозримо бъдеще вероятно ще се фокусира много повече върху ударни операции, отколкото върху осигуряване на възможности въздух-въздух, поради ограниченията на безпилотните летателни апарати в полевите условия.