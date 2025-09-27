Русия арестува и трета българка

Още две българки са задържани в Русия, след като преди няколко дни стана ясно, че жителката на Волгоградска област в Росица Георгиева е осъдена за "оправдание на тероризма", съобщава БНТ.

Втората арестувана българка е студентка на 24 години, която е обвинена е за измама.

В публично достъпен списък на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, репортерът на БНТ Николай Кръстев откри име на българска гражданка, задържана в Русия.

Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация за нея, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Както преди два дни БНТ съобщи, позовавайки се на руския независим и правозащитен телеграм канал ОВД-Инфо, българска гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена за "оправдание на тероризма".

На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим.

Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Разследванията в Русия се водят от Федералната служба за сигурност (ФСБ), а тези които са вече осъдени, както и организациите биват включени в т.нар "черен списък" за които има информация, че са съпричастни към тероризъм или екстремистка дейност.