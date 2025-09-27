Това правителство е създадено в грях

Цялото правителство в момента е в ситуация, в която, когато и да му поискаш оставката, все е късно. Това заяви в предаването "Опорни хора" Антон Кутев - бивш говорител на четири служебни правителства.

"Правителството е създадено в грях, защото така беше и замислено. После премина в компромис и в момента съществува в бездействие", каза още той.

Кутев изтъкна, че за членовете на БСП е било ясно, че това е много тежък компромис.

"И че този компромис няма как да не доведе до това, което виждаме в момента - до рязък спад на доверието в правителството, до това, че различните политически сили в него няма да могат да си изпълнят обещанията, че всичко това ще води до омерзение, че правителството рано или късно ще стане зависимо от Делян Пеевски, защото той ще го крепи. Това беше ясно, ние го знаехме", разкри Кутев.

Кутев коментира и ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

"Аз вече даже не знам за кого и за какво се борим всички ние. От една страна, някакви кметове влизат зад решетките, без да има присъда за тая работа - за мен това е проблем. От друга страна, разбира се, всеки, който е крал и тази кражба е доказана, трябва да бъде санкциониран по този начин. Накрая никой от нас не знае каква е истината, а всеки от нас може да бъде арестуван и да бъде държан там няколко години буквално", подчерта специалистът.