5 техники, които повишават либидото при перименопауза

Според Johns Hopkins Medicine, повече от 33% от жените в перименопауза или менопауза съобщават, че имат сексуални трудности, от липса на интерес към секса до проблеми с постигането на оргазъм. Как можете да облекчите тези симптоми?

Първо се справете с вагиналната сухота и дискомфорт

Болезненият или „сух“ секс е убиец на либидото.

Използвайте лубриканти с балансирано pH (на водна или алое основа).

Опитайте вагинални овлажнители (използвани редовно, не само по време на секс).

Можете да обсъдите с вашия лекар приема на DHEA супозитории.

Изпълнявайте упражнения за тазовото дъно (Кегелови упражнения)

Укрепването на мускулите на тазовото дъно с упражнения на Кегел може да подобри сексуалната функция и усещане, особено по време на перименопаузата. Тези упражнения спомагат за подобряване на кръвообращението в гениталната област, което може да засили възбудата и да улесни постигането на оргазъм.

Редовните упражнения за тазовото дъно могат също да помогнат за намаляване на уринарната инконтиненция, друг често срещан проблем след менопаузата.

Източник: 5 прости техники повишават либидото при перименопауза