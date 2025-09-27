IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 техники, които повишават либидото при перименопауза

Приоритизирайте съня и управлението на стреса

27.09.2025 | 21:55 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Според Johns Hopkins Medicine, повече от 33% от жените в перименопауза или менопауза съобщават, че имат сексуални трудности, от липса на интерес към секса до проблеми с постигането на оргазъм. Как можете да облекчите тези симптоми?

Първо се справете с вагиналната сухота и дискомфорт 

  • Болезненият или „сух“ секс е убиец на либидото.  
  • Използвайте лубриканти с балансирано pH (на водна или алое основа).
  • Опитайте вагинални овлажнители (използвани редовно, не само по време на секс).
  • Можете да обсъдите с вашия лекар приема на DHEA супозитории.

Изпълнявайте упражнения за тазовото дъно (Кегелови упражнения) 

Укрепването на мускулите на тазовото дъно с упражнения на Кегел може да подобри сексуалната функция и усещане, особено по време на перименопаузата. Тези упражнения спомагат за подобряване на кръвообращението в гениталната област, което може да засили възбудата и да улесни постигането на оргазъм.

Редовните упражнения за тазовото дъно могат също да помогнат за намаляване на уринарната инконтиненция, друг често срещан проблем след менопаузата.

Източник: 5 прости техники повишават либидото при перименопауза

Тагове:

интимно здраве женско здраве либидо
