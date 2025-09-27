5 техники, които повишават либидото при перименопауза

Според Johns Hopkins Medicine, повече от 33% от жените в перименопауза или менопауза съобщават, че имат сексуални трудности, от липса на интерес към секса до проблеми с постигането на оргазъм. Как можете да облекчите тези симптоми?
Първо се справете с вагиналната сухота и дискомфорт
- Болезненият или „сух“ секс е убиец на либидото.
- Използвайте лубриканти с балансирано pH (на водна или алое основа).
- Опитайте вагинални овлажнители (използвани редовно, не само по време на секс).
- Можете да обсъдите с вашия лекар приема на DHEA супозитории.
Изпълнявайте упражнения за тазовото дъно (Кегелови упражнения)
Укрепването на мускулите на тазовото дъно с упражнения на Кегел може да подобри сексуалната функция и усещане, особено по време на перименопаузата. Тези упражнения спомагат за подобряване на кръвообращението в гениталната област, което може да засили възбудата и да улесни постигането на оргазъм.
Редовните упражнения за тазовото дъно могат също да помогнат за намаляване на уринарната инконтиненция, друг често срещан проблем след менопаузата.
Източник: 5 прости техники повишават либидото при перименопаузаТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.