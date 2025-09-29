IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Кишинев лиши молдовците в Русия от възможността да гласуват

Самото ръководство на Молдова изключва диалог с Русия

29.09.2025 | 13:54 ч. 39
Снимка: БГНЕС/ EPA

Стотици хиляди молдовски граждани, пребиваващи в Русия, бяха лишени от възможността да гласуват на продължаващите парламентарни избори в републиката. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"От това, което виждаме и знаем, можем да потвърдим, че стотици хиляди молдовци бяха лишени от възможността да гласуват в Руската федерация поради факта, че за тях бяха отворени само две избирателни секции, което, естествено, беше недостатъчно и не можеше да позволи на всички да гласуват. Това е нещо, което можем просто да констатираме", каза той на брифинг, отговаряйки на въпрос на ТАСС.

"Настоящите молдовски власти отказват диалог с Русия, което също възпрепятства уреждането на Приднестровския конфликт. Що се отнася до споразумението, това е много, много сложен въпрос. С настоящото молдовско ръководство като наш партньор, разбира се, е много трудно, почти невъзможно, да говорим за това в момента. Имам предвид молдовско ръководство, което на практика изключва диалог с Руската федерация", каза още Песков.

На 28 септември в Молдова се проведоха парламентарни избори, в които участваха 52% от регистрираните избиратели. Според предварителните резултати от Централната избирателна комисия, след преброяване на 99,9% от гласовете, управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС) запази контрола над парламента с 50,16%.

Песков Русия Молдова избори
