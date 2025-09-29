Макрон: Подкрепяме Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще

Френският президент Еманюел Макрон разкри в пост в социалната мрежа ѝ, че страната му подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду, съобщава Ройтерс.

În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в Х. / БТА