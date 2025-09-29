IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Макрон: Подкрепяме Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще

Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията, написа Баро

29.09.2025 | 11:33 ч. 43
Reuters

Reuters

Френският президент Еманюел Макрон разкри в пост в социалната мрежа ѝ, че страната му подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду, съобщава Ройтерс.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро  също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

Свързани статии

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в Х. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Молдова парламентарни избори Мая Санду демокрация Русия Макрон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem