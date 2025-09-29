Партията „Действие и солидарност“ получи 49,6% от гласовете на изборите в Молдова

Проевропейската партия на власт в Молдова е на път да спечели преизбиране, което ще запази страната на пътя към членство в Европейския съюз и ще повиши риска от ескалация на напрежението с Русия, съобщава Bloomberg.

Партията „Действие и солидарност“ на президента Мая Санду получи 49,6% от гласовете, което й дава достатъчно мнозинство, за да остане на власт за втори мандат, според неофициалните резултати от почти 98% от избирателните секции.

Следващото правителство ще трябва да продължи реформите, необходими за постигане на целта за присъединяване към ЕС до края на десетилетието.

Проевропейската партия на Молдова, която е на власт, беше на път да спечели преизбиране, което ще запази страната на пътя към членство в Европейския съюз и ще повиши риска от ескалация на напрежението с Русия.

Партията „Действие и солидарност“ на президента Мая Санду получи 49,6% от гласовете, което й дава достатъчно мнозинство, за да остане на власт за втори мандат, според неофициалните резултати от почти 98% от избирателните секции. Проруският Патриотичен избирателен блок, воден от бившия президент Игор Додон, се класира на второ място с 24,5%.

Следващото правителство ще трябва да продължи реформите, необходими за постигане на целта за присъединяване към ЕС до края на десетилетието.

Ако резултатът бъде потвърден като окончателен, това ще бъде сериозен удар за Русия, която според твърденията е похарчила милиони долари и е приложила схеми за установяване на промосковски сили в Кишинев.

Изборите превърнаха страната с 2,4 милиона души население в център на борба, тъй като Русия се опитва да върне бившата съветска република в сферата си на влияние, а Европа отвръща с обещания за членство в ЕС. Заклещена между Румъния и Украйна, Молдова придоби огромно геополитическо значение и се превърна в барометър за руската намеса и хибридни атаки в Европа. В отцепилата се област Приднестровие също са разположени руски войски.

Няколко часа след затварянето на избирателните секции в цялата страна Додон организира протест пред избирателната комисия, изразявайки загриженост относно честността на изборите. Той призова също така своите поддръжници и всички опозиционни сили да се присъединят към него за по-мащабен протест в понеделник по обяд в Кишинев.

„Ако тази вечер нещо бъде фалшифицирано, утре няма да признаем парламентарните избори и фалшификацията и ще поискаме повторение на изборите“, заяви бившият президент, цитиран от местните медии.

Изборите бяха последните от поредицата важни гласувания, проведени в Молдова през изминалата година. Санду спечели преизбиране и тясна победа на референдум за закрепване на целта за влизане в ЕС в конституцията на страната през октомври 2024 г.

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери да подкрепят Молдова предвид предполагаемите опити на Русия да повлияе на изборите.

Москва е разработила многостранна стратегия, за да се намеси и да наруши изборите в Молдова, като тактиката включва организиране на протести и стартиране на дезинформационни кампании в социалните медии, съобщи Bloomberg миналата седмица. Русия многократно е заявявала, че не се намесва в чуждестранни избори.

Молдовските власти съобщиха, че през уикенда са успели да открият и неутрализират множество кибератаки, насочени към цифровата инфраструктура, включително избирателната платформа и облака на правителството. Атаките включваха DDoS опити и опити за инжектиране на злонамерен софтуер в избирателните секции.

ЕС е отделил рекордните 1,8 милиарда евро (2,1 милиарда долара) за следващите години, за да подкрепи усилията на Молдова за интеграция, и е помогнал на Кишинев да намали значително енергийната си зависимост от Русия след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна. Той също така се опита да подкрепи имиджа на Санду преди изборите, като лидерите на Полша, Франция и Германия споделиха сцената с нея на проевропейски митинг по повод Деня на независимостта на Молдова през август.