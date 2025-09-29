Чувства ли се Тръмп по-непобедим от всякога?

Едно изречение сред многото думи, които Доналд Тръмп изрече тази седмица, привлече вниманието ми.

По средата на една изумителна пресконференция, на която сензационно заяви, че е „намерил отговор за аутизма“, той каза: „Боби (Кенеди) иска да бъде много внимателен с това, което казва, но аз не съм толкова внимателен с това, което казвам.“

Американският президент премина от разширяване на границите към напълно нефилтриран начин на говорене.

Миналата неделя, мигове след като вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, публично прости убиеца на съпруга си, г-н Тръмп каза на паството на неговата поменна служба, че „мрази опонентите си“.

24 часа по-късно той предизвика остри критики от медицински експерти, като свърза употребата на Тайленол (парацетамол) по време на бременност с повишен риск от аутизъм.

Президентът третира професионалното неодобрение не като отговорност, а като доказателство за автентичност, подхранвайки аурата, че е оспорва конвенциите.

Във вторник той посети Организацията на обединените нации, където разочарованието му от спрял ескалатор и повреда на телесуфлъра беше прелюдия към най-борбеното му обръщение.

„Наистина съм добър в тези неща. Вашите страни отиват по дяволите“, каза той на публиката си, осмивайки подхода на Европа към имиграцията като „неуспешен експеримент за отворени граници“.

След това последва обратен завой спрямо Украйна, предполагайки, че страната може да си върне цялата земя, която е загубила от Русия.

Повечето политици биха били наказани за непоследователност, но г-н Тръмп преформулира това като стратегически гений - представяйки се като диктатор на условията.

Трудно е да се следи, когато изразените от него надежди за мир в Украйна и Газа са осеяни с публикации в социалните медии, осъждащи завръщането на Джими Кимел в късните телевизионни предавания.

Може би най-поразителната от всичко е реакцията му на обвинителния акт срещу Джеймс Коми, директора на ФБР, когото той уволни по време на първия си мандат. На теория това би трябвало да повдигне въпроси относно миналите конфликти на президента с правоохранителните органи, но той го представя като оправдание, доказателство, че враговете му падат, докато той оцелява.

Тръмп е прекарал голяма част от политическата си кариера в култивиране на образ на човек над нормалните последици от политиката, правото или дипломацията, но изглежда се чувства по-непобедим от всякога.

От погребения до световни срещи на върха, световен мир до обществено здраве, той проектира един и същ образ: правилата са за другите.

Това е политиката на недосегаемите.

Коментарът е на Дейвид Блевинс - коренспондент на SkyNews от САЩ.