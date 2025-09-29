IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
С восъчна фигура на Тръмп ли се снимаха световните лидери?

Кадрите са направени по протокол

29.09.2025 | 09:26 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Спекулациите станаха много - че има холограма. Дипломацията е свързана с протокол. Грешката е в протокола. Това заяви пред БТВ проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации, по повод еднаквите снимки и пози на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп с различните световни лидери.

Ние сме дребни риби - дали са восъчни фигури или не са... да не се вглеждаме прекалено много. Не бих драматизирал случая прекалено много, коментира случая с "восъчните фигури" политологът доц. Петър Чолаков.

Големият проблем е с репутацията на Росен Желязков. Потенциалът му е доста голям - в партийната сфера. Виждам потенциал за политическа кариера вътре в партия ГЕРБ, каза още проф. Стоянов.

Според Чолаков Делян Пеевски вече е "погълнал цялата държава, освен президенството".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Доналд Тръмп лидери восъчна фигура Росен Стоянов
