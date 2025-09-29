IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

ЕК: Държавите от ЕС сами решават дали да свалят дронове, навлезли във въздушното им пространство

Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, каза говорител

29.09.2025 | 16:20 ч. 3
Reuters

Reuters

Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви  говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Говорителят добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове. По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят, цитиран от БТА.

Свързани статии

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО. Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, добави още говорителят.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕК ЕС въздушно пространство сваляне на дронове Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem