Операцията във Венецуела е нанесла мощен удар върху имиджа на Путин

Политологът Абас Галямов твърди, че успехът на американците в демонстрирането на това как всъщност изглежда една "специална военна операция", използвайки Венецуела като пример, е нанесъл мощен удар върху имиджа на президента Владимир Путин. Едно от най-важните последици може да бъде промяна в отношението на руския елит към кремълския лидер, обясни специалистът, според The ​​Moscow Times.

Москва се надява да се възползва от операцията на САЩ във Венецуела, която демонстрира желанието на администрацията на Доналд Тръмп да раздели света на "сфери на влияние", съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама висши руски източника.

В този случай "Русия също има своята сфера на влияние", подчерта един от източниците.

Друг източник е казал пред агенцията, че Москва разглежда операцията на САЩ като явен опит за завземане на петролните ресурси на Венецуела. Той също така отбелязва, че повечето западни страни не са критикували открито действията на Тръмп.

Венецуела срещу Украйна

През 2019 г. Русия предложи на Съединените щати "размяна на Венецуела за Украйна", твърди Фиона Хил, бивш старши съветник за Русия и Евразия в Съвета за национална сигурност по време на първата администрация на Тръмп, между 2017 и 2019 г. Според нея предложението на Москва е достигнало до Вашингтон в момент, когато подкрепяната от САЩ опозиция във Венецуела се опитваше да свали режима на Мадуро, а Кремъл му помагаше да остане на власт.

"Искате да се махнем от вашия заден двор. Но всъщност ние сме в подобна ситуация. Вие сте в нашия заден двор", каза Хил, описвайки изявленията на Русия относно Украйна.

Въпреки че Русия загуби съюзник в лицето на Мадуро, в когото беше инвестирала милиарди долари, широко разпространеното схващане, че САЩ са нарушили международното право, "не е лошо за руските наративи", посочва Марк Галеоти, професор в University College London.

"Путин вярва, че това правят великите сили - великите сили имат сфери на влияние. И ако на Америка е позволено да има своята сфера на влияние в Латинска Америка, тогава, по този начин, и на нас ни е позволено да имаме своята сфера, славянска", обясни Галеоти.

Москва обаче публично изрази възмущението си от светкавично бързата американска операция, която за броени часове сложи край на режима на Мадуро, свързан с Русия чрез споразумение за стратегическо партньорство.

"Вашингтон дава нов тласък на неоколониализма и империализма", заяви в понеделник постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

Той призова за "незабавно освобождаване" на Мадуро и обвини Съединените щати в "безпрецедентен цинизъм".

"Вашингтон дори не се опита да прикрие истинските цели на своята престъпна операция - установяване на неограничен контрол над природните ресурси на Венецуела и утвърждаване на хегемонните си амбиции в Латинска Америка", отбеляза той.

Удар за Русия

Успехът на американците да демонстрират как всъщност изглежда една "специална военна операция", използвайки Венецуела като пример, нанесе силен удар върху имиджа на Путин и значително урони самочувствието на "патриотичната" общност в Русия, отбеляза политологът Абас Галямов.

Друго, може би по-важно следствие от събитията във Венецуела, ще бъде промяната в отношението на руския елит към Путин, продължи експертът.

"Докато размишляват върху случилото се, вътрешният кръг на руския президент може да стигне до заключението, че в един момент може да се наложи да се отърват от него - ако стане напълно некомпетентен", смята той.

САЩ предложиха на Мадуро доброволно изгнание в Турция, но той пропусна последния си шанс.

"А Путин, който е упорит, отказва да прекрати войната и все повече дразни Тръмп, можем ли да бъдем сигурни, че се държи по-рационално? Или може би вече е пропуснал шанса си? Така че не би ли било по-добре да го предадем на американците или, да речем, на британците, а в замяна да договорим достойни условия за останалата част от руския елит?", описа логиката на руските елити Галямов.