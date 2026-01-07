Години Германия подслушвала Обама на Air Force One просто ей така

Според журналиста Холгер Щарк от списание Zeit, Федералната разузнавателна служба (BND) е подслушвала бившия президент на САЩ Барак Обама. След това, в подкаст на Bild, вицепрезидентът Пол Ронцхаймер потвърди, че тайните служби са се възползвали от факта, че криптирането на разговори в американски правителствени самолети е много по-трудно, отколкото на земята.

"Ето защо американците от време на време са водили разговори, които са били или лошо криптирани, с пропуски, или изобщо не са били криптирани", обясни Щарк. "И BND е знаела това и е знаела повече от десетте честоти, които Air Force One е използвал за този вид телефонна комуникация. Така че ги е прихванала."

Не е имало официална шпионска мисия в това отношение

Телефонните разговори на Обама са били надлежно транскрибирани и разпространени в рамките на BND само в едно копие. Вътрешната директива е била това копие да бъде унищожено накрая. Това се е случвало в повечето случаи.

"Канцлерството дълго време не е знаело нищо за това", каза Щарк.

BND не е направила конкретни изявления относно твърденията. На въпрос на Германската пресагенция в Берлин, говорител на службата заяви:

"Федералната разузнавателна служба не коментира публично въпроси, свързани с евентуално разузнаване или разузнавателна дейност."

По този начин достоверността на фактите остава неясна.

"Федералната разузнавателна служба докладва по съответните теми по-специално на федералното правителство и съответните комисии на германския Бундестаг, които заседават тайно", се казва само в изявлението, съобщава Zeit.

Меркел е била жертва на подслушване от американската тайна служба NSA

Предполагаемото подслушване на телефонните разговори на Обама е интересно и защото американската тайна служба NSA на свой ред е подслушвала мобилния телефон на бившия канцлер Ангела Меркел (ХДС) в продължение години. Това стана известно през 2013 г. и доведе до значително напрежение в германо-американските отношения.

"Шпионирането между приятели не е приемливо", каза Меркел, видимо разстроена.

Обама изглеждаше смутен по това време, без да е ясно откога е знаел за шпионажа. Меркел и Обама оттогава работят за подобряване на отношенията между двете страни.

Според Щарк, BND не е подслушвала редовно Обама. Но ако служителите забелязвали, че той предава на тези честоти, го записвали.

"Това беше разрешено от президента на BND, който би могъл да го спре", пише Zeit.

BND също така твърди, че е прихванала разговори на бившия държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, както и на някои американски военни.

"За BND беше просто твърде изкушаващо да слуша и по този начин да хвърли малък поглед към света на мислите на американското ръководство", твърди Старк.

Канцлерството е спряло операцията през 2014 г.

Канцлерството е спряло да следи президентския самолет на САЩ през 2014 г., след като операцията срещу Обама вече е била в ход от няколко години, пише Zeit.

"Не е ясно кога е започнала и дали неговият предшественик, Джордж У. Буш, вече е бил избран за цел", подчертава изданието.

Информацията, получена от прихващането на телефонните разговори на Обама, е била включена в общи оценки за позицията на САЩ, които също са били предадени на канцлерството, без да се посочва конкретният източник на информацията, твърдят от Zeit.

Старк публикува резултатите от изследванията си и в новата си книга Das erwachsene Land. Deutschland ohne Amerika – eine historische Chance ("Страната на възрастните. Германия без Америка - исторически шанс"). В нея се посочва, че съществуването на секретния файл на BND със стенограми от американската операция е било споменато за първи път в разследващата комисия на BND през 2014 и 2015 г. Федералното канцлерство е наредило операцията да бъде прекратена, а случайно прихванатите разговори незабавно да бъдат изтрити.

"BND обаче успя да запази в тайна най-важната и политически чувствителна цел: Барак Обама."