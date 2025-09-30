Дипломат от КНДР към ООН: Северна Корея няма да се откаже от ядрената си програма

Северна Корея никога няма да се откаже от ядрената си програма, обяви заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Ким Сон Гьон пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като определи това като "равносилно на изискване да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване", предаде Ройтерс.

Това бе първият път, когато Пхенян изпраща свой официален представител, който да говори на срещата на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, откакто през 2018 г. тогавашният министър на външните работи на Корейската народнодемократична република (КНДР) посети Ню Йорк.

"Налагането на "денуклеаризация" на КНДР е равносилно на изискването да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване и да наруши конституцията", заяви Ким Сон Гьон. "Никога няма да се откажем от суверенитета си, от правото си на съществуване и няма да нарушим конституцията", подчерта той.

"Благодарение на засилената военна възпираща сила на нашата държава, която е пряко пропорционална на нарастващата заплаха от агресия на САЩ и техните съюзници, волята на вражеските страни да провокират война се възприема сдържано и балансът на силите на Корейския полуостров е гарантиран", каза още севернокорейският заместник-министър на външните работи, цитиран от БТА.

Появата на севернокорейския дипломат в ООН идва на фона на подновения интерес към евентуална среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, отбелязва АП.