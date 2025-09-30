Фон дер Лайен: Решителни действия от нас ще доведат до поврат във войната в Украйна

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС. Украйна продължава да удържа на бойното поле и почти няма загуба на територии тази година, в последните 1000 дни Русия завладя само един процент от украинската земя, добави тя.

Икономическият натиск над Русия се повишава, инфлацията е 17 на сто, санкциите на ЕС действат, посочи Фон дер Лайен. Трябва да повишим натиска срещу Москва, предложихме допълнителни санкции, необходимо е да разширим военната помощ за Украйна, призова председателят на ЕК.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕК ще предложи бързо осигуряване на защита от дронове по източния фланг. Необходим е съвместен европейски отговор, ще предложим незабавни действия за развитие на стената срещу дронове, допълни тя.

Рюте посочи, че ЕС и НАТО имат отлично сътрудничество. По неговите думи алиансът все още оценява инцидентите с дронове в Дания, но за случаите в Полша и Естония е установена отговорността на Русия. Рюте не уточни дали тези инциденти са били плод на умишлени, или на безотговорни действия.

(кор. на БТА Николай Желязков)