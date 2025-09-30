IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Фон дер Лайен: Решителни действия от нас ще доведат до поврат във войната в Украйна

Трябва да повишим натиска срещу Москва, призова председателят на ЕК

30.09.2025 | 14:52 ч. 51
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС. Украйна продължава да удържа на бойното поле и почти няма загуба на територии тази година, в последните 1000 дни Русия завладя само един процент от украинската земя, добави тя.

Икономическият натиск над Русия се повишава, инфлацията е 17 на сто, санкциите на ЕС действат, посочи Фон дер Лайен. Трябва да повишим натиска срещу Москва, предложихме допълнителни санкции, необходимо е да разширим военната помощ за Украйна, призова председателят на ЕК.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕК ще предложи бързо осигуряване на защита от дронове по източния фланг. Необходим е съвместен европейски отговор, ще предложим незабавни действия за развитие на стената срещу дронове, допълни тя.

Свързани статии

Рюте посочи, че ЕС и НАТО имат отлично сътрудничество. По неговите думи алиансът все още оценява инцидентите с дронове в Дания, но за случаите в Полша и Естония е установена отговорността на Русия. Рюте не уточни дали тези инциденти са били плод на умишлени, или на безотговорни действия.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен ЕК Войната в Украйна Русия НАТО
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem