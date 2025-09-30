Тръмп: Путин трябваше да приключи с войната за една седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново говори за войната в Украйна, докато се обръща към висшия военен персонал на Америка във Вирджиния, съобщава Sky News.

„Мисля, че ще го постигнем, но това се оказа най-трудното“, каза той. „Толкова съм разочарован от президента Путин, мислех, че ще приключи с това. Трябваше да приключи войната за една седмица и му казах... Мисля, че в крайна сметка ще го постигнем”, добави още Тръмп.