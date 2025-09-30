IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Тръмп: Путин трябваше да приключи с войната за една седмица

Тръмп каза, че е „толкова разочарован“ от Путин

30.09.2025 | 19:51 ч. Обновена: 30.09.2025 | 20:07 ч. 25
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново говори за войната в Украйна, докато се обръща към висшия военен персонал на Америка във Вирджиния, съобщава Sky News.

Свързани статии

„Мисля, че ще го постигнем, но това се оказа най-трудното“, каза той. „Толкова съм разочарован от президента Путин, мислех, че ще приключи с това. Трябваше да приключи войната за една седмица и му казах... Мисля, че в крайна сметка ще го постигнем”, добави още Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Путин Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem