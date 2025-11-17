Том Круз, Доли Партън, Деби Алън и Уин Томъс получиха почетни "Оскари"

Том Круз, Доли Партън, Деби Алън и Уин Томас бяха отличени за значимия си принос към киното на 16-ите "Governors Awards" в балната зала „Рей Долби“ в "Ovation Hollywood", Лос Анджелис, в неделя, 16 ноември. Годишното събитие връчи почетни „Оскари“ на четиримата творци, като подчерта постиженията им в актьорството, музиката, хореографията и сценографията.

Том Круз получи своя почетен „Оскар“, връчен от режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, който в момента работи с него по все още неозаглавен филм, планиран за премиера през октомври 2026 г. Круз, известен с ролите си в едни от най-влиятелните филми на последните десетилетия, произнесе емоционална благодарствена реч.

В нея той се фокусира върху силата на киното да променя и свързва хората.

„Киното ме води по света. Учеше ме да ценя и да уважавам различията. Показваше ми и споделената ни човечност — колко еднакви сме в толкова, толкова много неща. Без значение откъде идваме, в киносалона се смеем заедно, чувстваме заедно, надяваме се заедно. И това е силата на това изкуство. Това е причината да има значение — и причината да има значение за мен. Да правя филми не е просто това, което правя — това е това, което съм“, каза Круз.

Круз е номиниран за „Оскар“ четири пъти: за най-добър актьор в „Роден на четвърти юли“ и „Джери Магуайър“, за поддържаща роля в „Магнолия“ и за най-добър филм като продуцент на „Топ Гън: Маверик“. Почетната награда отличава както постигнатото досега, така и продължаващото му влияние върху индустрията.

По-рано вечерта Деби Алън получи своя Почетен „Оскар“ от Синтия Ериво. Алън — изключителна хореографка и актриса — беше почетена за трайното си въздействие върху танца и изпълнителските изкуства в киното и телевизията.

Със свой Почетен „Оскар“ беше отличен и Уин Томас — сценограф с впечатляваща кариера, чиито визуални светове са белязали десетки филми.

Ветеранката в музиката и киното Доли Партън получи наградата "Jean Hersholt Humanitarian Award". Поради здравословни причини тя не присъства лично и прие отличието чрез предварително записано видео. Наградата признава мащабната ѝ филантропска работа и широкото ѝ културно влияние извън музиката.

Събитието привлече звезди и представители на киноиндустрията, сред които Дженифър Лорънс, Майкъл Б. Джордан, Сидни Суини, Леонардо ди Каприо, Дуейн Джонсън и Ема Стоун.