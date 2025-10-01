Институтът за изследване на войната (ISW) предупреди във вторник вечерта, че Русия и Беларус биха могли да извършат саботажни операции със специални сили срещу критична инфраструктура в страните от НАТО, евентуално включително още нахлувания на дронове, за да обвинят Украйна. Предупреждението идва, след като руските власти обвиниха Киев, че иска да започне атаки в Румъния и Полша с цел стартиране на Трета световна война.

Във вторник руската Служба за външно разузнаване обвини Украйна, без доказателства, в подготовка за атака под фалшив флаг, със специални сили и евентуално дронове, срещу критична полска инфраструктура, за да обвини Русия и Беларус. СВР твърди, че Украйна е вербувала членове на „Руския легион на свободата“, воюващи на страната на Въоръжените сили на Украйна (признати за терористична организация, чиято дейност е забранена на територията на Руската федерация) и на „Беларуския Калиновски полк“, пише „Известия“, позовавайки се на руската държавна медия ТАСС.

Украинските военни разузнавателни сили (ГУР), заедно с полските специални служби, участват в подготовката на операцията, обвинява още СВР.

В този контекст ISW изчислява, че Русия вероятно ще създаде условия, за да може да обвини Киев за всяка от атаките, които самата Москва може да предприеме срещу Полша или други държави от НАТО.

По подобен начин на 26 септември говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна, че се готви да извърши атаки с дронове под фалшив флаг срещу Полша и Румъния, за да предизвика война с Русия.

Съобщението идва въпреки факта, че полски и румънски официални лица приписаха няколко нахлувания на дронове в националното им въздушно пространство на Русия през септември.

Заплаха от Трета световна война

В публикация в Telegram Захарова обвини Киев, че планира операция под фалшив флаг в Полша и Румъния с цел започване на война между Русия и НАТО. Захарова каза, че има информация за плана на Украйна и той би включвал: „Ремонт на няколко свалени или прихванати руски дрона. Оборудването им с взривни заряди. Изстрелването на дронове, контролирани от украински специалисти, под прикритието на „руски дронове“, срещу важни транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния. Едновременно с това провеждане на дезинформационна кампания в Европа, за да се обвини Москва и провокиране на въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО“, написа Захарова.

„За да се изпълни това предизвикателство, на 16 септември на полигона Яворив в Западна Украйна, където се намира Международният център за мир и международна сигурност на Националната академия на името на хетмана Петро Сагайдачен, вече са докарани руски дронове „Геран“. Те са били предварително ремонтирани в Лвов, в завода „ЛОРТА“, доълни тя.

Както пишат унгарските журналисти, причината за действията на Зеленски е проста: украинската армия претърпява съкрушително поражение. Поражението на армията вече не се случва на тактическо ниво, а придобива стратегически характер.

„Ако всичко това се потвърди, трябва да признаем: никога в съвременната епоха Европа не е била толкова близо до началото на Третата световна война“, написа още Захарова в Telegram.

През септември Полша, Румъния и Естония съобщиха за нарушения на въздушното си пространство от руски самолети. В нощта на 9 срещу 10 септември над 20 дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а холандски изтребители свалиха три от тях, което се случва за първи път в историята на НАТО. Русия всеки път отхвърли отговорността, но Алиансът предупреди Москва, че "ескалацията" трябва да спре и увери, че е готов да се защити с всички средства.