Новини Днес | 27

При опит за щурм на полицейски участък: Двама бяха убити в Мароко

Атаката е част от протестите в Мароко

02.10.2025 | 08:37 ч. 3
Снимка: Reuters

Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес.

Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.

Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.

Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.

Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, пише БТА..

Мороко
Новини
Свят
