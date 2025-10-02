При опит за щурм на полицейски участък: Двама бяха убити в Мароко

Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес.

Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.

Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.

Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.

Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, пише БТА..