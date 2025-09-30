IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Дмитрий Песков посъветва Европа да търси диалог с Русия по въпроси за сигурността

30.09.2025 | 19:31 ч. 44
Reuters

Reuters

Кремъл заяви, че много от живеещите в Одеска и Николаевска област в Украйна  хора желаят "да свържат съдбата си с Русия", но се страхуват да го обявят открито, предаде Ройтерс.

По този начин отговори говорителят Дмитрий Песков на хипотетичен въпрос какво би станало, ако на населението в тези региони бъде позволено да гласува дали да стане част от Русия.

През 2022 година Москва обяви четири области на Украйна за руска територия, след като организира референдуми, които Западът и Киев осъдиха като незаконни и произведени под принуда.

Свързани статии

Пред журналисти Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността, вместо да гради разделящи "стени срещу дронове". / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл Дмитрий Песков Одеска област Николаевска област украински територии
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem