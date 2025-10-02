IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Ситуацията в Молдова показва, че тя се превръща в колония на Запада

При тези обстоятелства най-голямо безпокойство буди съдбата на обикновените молдовци

02.10.2025 | 15:02 ч. 51
Снимка: БГНЕС/ EPA

Политическата ситуация след парламентарните избори в Молдова показва, че страната се превръща в западна колония, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Следизборната ситуация в тази страна е естествено следствие от политиката на прозападните сили, които дойдоха на власт през ноември 2020 г. Вместо обещаната свобода, обещаната демокрация и, естествено, икономическия просперитет, който те обещаха, републиката потъва все по-дълбоко в бедност, напомняща за ужасяващата западноевропейска средновековна инквизиция, и буквално се превръща в западна колония“, отбеляза дипломатът по време на брифинг. „При тези обстоятелства най-голямо безпокойство буди съдбата на обикновените молдовци, които в собствената си страна са се оказали заложници на антинародната политика на прозападните елити, узурпирали властта.“

Захарова Молдова ЕС
