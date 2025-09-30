По действителен случай: Кой е „Фалшификаторът от „Черния кос“

Кой е Фалшификаторът от Черния кос и какво означава черен кос?

Отговорите идват с едноименната филмова класика, която Bulgaria ON AIR започва да излъчва от утре, 1 октомври.

Началните надписи на филма гласят: „В основата на този филм лежи истинска случка“.

„Хубаво ти е нарисувал… А какво означават тези думи-„блек бърд“?

„Означава черна птица или черен кос, а в преносен смисъл черен роб“.

„Черен кос, черен роб…Ще се наложи да потърсим тези черни птици и черни роби! А може би е местност?“.

„Има едно ханче край София, под Люлин, като студент ходех там…“

„Знам, знам“.

Това е част от диалога между полк. Димитър Мирски, в ролята е Васил Михайлов и лейт. Николай Иванов – Рашко Младенов, във втора серия на „Фалшификаторът от Черния кос“. Защо това е така зрителите ще научат от ефира на Bulgaria ON AIR – първа серия дава старт на екшъна утре в 20:00 часа.

Култовата класика ще напомни за времето, когато реалните криминални случаи вдъхновяваха телевизионното изкуство.

Трисерийният филм от 1983 година е режисиран от Неделчо Чернев, по сценарий и едноименен роман на Хаим Оливер, написан през 1969 г. след конкурс на МВР и вдъхновен от действителни събития.

Сюжетът проследява опитите на органите на реда да заловят участниците в престъпна мрежа, която печата фалшиви долари край Черноморието. В района се появяват изключително качествени фалшиви долари, чието изпълнение напомня за майсторството на легендарния Тодор Кривналиев от предвоенния период. Следите водят към снимачен екип на българо-американска копродукция край Варна, но сред кинотворците няма никой с уменията да създаде подобно „менте“. Развръзката е изненадваща.

В центъра на драмата са полк. Димитър Мирски (Васил Михайлов), младият лейтенант Николай Иванов (Рашко Младенов) и харизматичният печатар Иван Бонев – „Лорда“ (Коста Цонев). В продукцията участват още Георги Калоянчев, Сашко Петков, както и чуждестранни актьори, които придават международен мащаб на историята.

Операторската работа на Димо Коларов, музиката на Петър Ступел и Атанас Бояджиев, както и сценографията на Иван Апостолов създават атмосферата на началото на 80-те години – време на социални контрасти, скрити престъпни мрежи и високи залози за органите на реда.

Четири десетилетия след премиерата си, „Фалшификаторът от „Черния кос“ продължава да вълнува с актуалността на темите за престъпността, доверието и силата на човешкия характер. Филмът е доказателство, че доброто българско кино устоява на времето и остава близко до зрителите и днес.

А Bulgaria ON AIR продължава мисията да показва на зрителите образци от българското кино с поредицата „Великото ни телевизионно наследство“ – филмът се излъчва веднага след „Умирай само в краен случай“, а след него се задават още куп иконични ленти – „Реквием за една мръсница“, „Тайфуни с нежни имена“ и куп други.