Самолет кацна принудително, пияна британка “обърна полета с главата надолу“

Пътнически самолет за Египет беше принуден да кацне аварийно на остров Крит, след като британка "обърна полета с главата надолу“ с пиянското си поведение.

Твърди се, че 38-годишната пътничка е пътувала със съпруга си и малкото им дете, но е била "силно опиянена"

Жената е пренебрегнала многократните инструкции на кабинния екипаж и е станала агресивна, оставяйки персонала без друг избор, освен да предупреди капитана да кацне аварийно.

Според останалите пътници жената е била "изън контрол".

Самолетът е летял от Обединеното кралство за Египет, когато капитанът е поискал разрешение да се отклони от съображения за безопасност. Той е кацнал на летище Ираклион на остров Крит, където полицаи са чакали на пистата.

Жената е била арестувана веднага щом вратите са се отворили. Вместо да излезе на египетското слънце, тя е била задържана и се очаква да се изправи пред прокуратурата в Крит заради поведението си.

Инциденти като този стават все по-чести, като пияни пътници принуждават полетите да се отклоняват от обичайните си марщрути.

Авиокомпаниите предупреждават, че деструктивното поведение във въздуха излага пътниците на риск и струва на компаниите скъпо всеки път, когато полет бъде отклонен.

Тази седмица беше съобщено, че полет на Ryanair от Лондон до Аликанте е бил принуден да кацне в Тулуза, след като британски пътник на ергенска среща, се е опитал да отвори авариен изход.

Френската полиция се качва на самолета и извежда петима мъже, преди полетът да може да продължи.

А също през септември полет от Манчестър до Ибиса се забавя, когато пиян пътник отказва да си закопчае предпазния колан. Той спори с екипажа и в крайна сметка е изведен от полицията, което предизвиква овации от разочаровани летовници.