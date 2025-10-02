IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

МВнР: Посолството в Тел Авив е поискало достъп до българския гражданин

Посолството ни остава в контакт с компетентните власти

02.10.2025 | 13:19 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи съобщава, че българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, задържан от израелските власти в операцията срещу флотилията “Сумуд“, както и гарантиране спазването на неговите права.

Посолството ни остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

Министерството съобщава още, че следи случващото се с т.нар. “Глобална флотилия Сумуд” от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

Свързани статии

Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция, пишат от външнополитическото ни ведомство. 

Към момента задържаните поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост, допълват от външното министерство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР българско посолство Тел Авив задържан българин Васил Димитров Израел флотилия Сумуд
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem