МВнР: Посолството в Тел Авив е поискало достъп до българския гражданин

Министерството на външните работи съобщава, че българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, задържан от израелските власти в операцията срещу флотилията “Сумуд“, както и гарантиране спазването на неговите права.

Посолството ни остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

Министерството съобщава още, че следи случващото се с т.нар. “Глобална флотилия Сумуд” от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция, пишат от външнополитическото ни ведомство.

Към момента задържаните поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост, допълват от външното министерство.