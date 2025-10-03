Чехия ще проведе парламентарни избори на 3 и 4 октомври, които се очертават като решаващи за бъдещата външнополитическа и вътрешнополитическа посока на страната.

По традиция вотът се провежда в два отделни дни. Изборните секции ще бъдат отворени на 3 октомври от 14:00 до 22:00 ч. местно време (15:00–23:00 българско) и на 4 октомври от 08:00 до 14:00 ч. (09:00–15:00 българско време). Чехите ще избират 200 депутати в долната камара на парламента по пропорционална система, като прагът е 5% за отделни партии, 8% за двупартийни коалии, и 11% за многопартийни коалиции.

В социологическите проучвания води досегашната опозиционна партия АНО на бившия премиер Андрей Бабиш, която обещава по-ниски цени на енергията и отхвърля редица политики на ЕС и НАТО, включително военната подкрепа за Украйна. Управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала защитава продължаването на проевропейския курс, увеличаването на военните разходи и подкрепата за Киев.

Анализаторите прогнозират, че нито една партия няма да постигне абсолютно мнозинство, което ще наложи сложни коалиционни преговори. Президентът Петър Павел заяви, че ще отхвърли кандидати за премиер, които поставят под въпрос членството на страната в ЕС и НАТО.

Вотът ще покаже дали Чехия ще продължи сегашния си проевропейски курс или ще се насочи към по-популистка политика, по-близка до линията на унгарския премиер Виктор Орбан. | БГНЕС