Макрон обяви среща на висшите военни заради "руския флот в сянка"

Така Москва изнасяла петрол въпреки санкциите

03.10.2025 | 08:50 ч. 21
Снимка БГНЕС

След срещата на европейските лидери в Копенхаген френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще свика ръководителите на военните командвания на държавите от ЕС в близките дни, за да обсъди с тях съвместни действия срещу т.нар. сенчест флот на Русия, с чиято помощ Москва изнася петрол, като заобикаля наложените ѝ санкции, предаде Франс прес.

Френският държавен глава настоя да бъдат взети конкретни действия срещу сенчестия флот.

"По-конкретно, в следващите дни нашите началници на генералните щабове ще се срещнат, за да се споразумеят за съвместни действия в координация с НАТО и в рамките на коалицията на желаещите", изтъкна Макрон. /БТА

макрон санкции москва сенчест флот
