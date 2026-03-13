Валери Жаблянов: Съвета за мир е в нарушение на основни уставни норми на ООН

Парламентът задължи правителството да ратифицира присъединяването към Борд за мира.

"Във всички случаи позицията на Изпълнителното бюро БСП е единна. Но винаги може народни представители да изразят различно мнение и това е заложено в Конституцията, тъй като те се съобразяват с т.нар. "свободен мандат". В това отношение БСП прави приятно изключение на фона на всички останали партии. Това не би трябвало да е драма в един парламентарен живот. А що се отнася до ратификацията - днес не е гласувана ратификация, днес е гласувано решение на парламента, с което да задължи МС да внесе ратификацията в парламента", каза Валери Жаблянов, който е част от ръководството на БСП, в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че позицията на БСП е ясна - Съветът за мир не кореспондира с установените в сегашното международно прави институции, сигурност и дипломатически отношения.

"Тази организация предполага принципи на клубно управление, а не на световна организация, тя е в нарушение на основни уставни норми на ООН и считаме, че нейното съществуване подкопава международното право. Неслучайно държавите, които са се присъединили към нея, са малцина. Действията на Росен Желязков след излизането на правителството в оставка по никакъв начин не се регламентират от Съвета за управление, който съществуваше дотогава", допълни Жаблянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че по времето на кабинета "Желязков" външен министър бе Георг Георгиев. "Най-важното, което направихме днес, е, че приехме удължителния бюджет. Събитията от края на декември миналата година оставиха българската държава без бюджет. Много държавни институции, граждани, общините са изправени на ръба на финансовите си възможности. Винаги съм считал финансите за изключително сериозна материя и винаги съм бил резервиран, когато държавният бюджет се обсъжда за 3 минути, макар и от най-големите специалисти", подчерта политикът.

Жаблянов изрази мнение, че следващото Народно събрание ще трябва да приеме подобен бюджет, ако не иска "българските граждани да са в перманентна стачка". "КНСБ от 2 седмици организира протести. Ако продължи сегашната финансова ситуация, най-вероятно протестите ще се разраснат. На пазара има и цена на труда. Мерките, които се предлагат за горивата, бяха въвеждани единствено по време на Ковид кризата. В една криза с горивата могат да бъдат подпомогнати целево селскостопанските производители. Но трябва да се изработи схемата. Всички останали мерки, които се предлагат, са неработещи", добави той. Попитан дали трябва България да преосмисли санкциите към Русия, Жаблянов отговори: "Санкциите са въведени от ЕС, а не от България. Виждате, че Виктор Орбан има различно мнение по отношение на политиката на ЕС към Русия. В определени отношения има основания, но дотолкова доколкото санкциите на ЕС удушиха европейската икономика, а не руската. Страдат европейските народи, тази криза започва да се усеща в България". Валери Жаблянов е категоричен, че БСП ще влезе в следващото Народно събрание.

"БСП загуби избиратели през последните 10 години. През 2016-2017 за партията гласуваха над 800-900 хиляди души. Те се оттеглиха от БСП поради различни причини. Най-важното е, че БСП се опитва и в голяма степен намери пътя", заключи той.