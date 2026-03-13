Ердоган след поредната ракета по Турция: Ще държим страната си далеч от това огнище

Турция предприема необходимите мерки срещу всички заплахи, нарушаващи въздушното й пространство, както направи миналата нощ, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, а по-късно Министерството на националната отбрана на Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била обезвредена от елементи на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие.

Турция подхожда "с голяма предпазливост спрямо заговори, клопки и провокации, целящи да въвлекат страната във война", подчерта Ердоган, цитиран от БТА. Той добави, че "да задържим нашата страна далеч от това огнище е нашият най-важен приоритет".

Президентът също така призова гражданите да бъдат внимателни пред лицето на "религиозните и етнически напрежения, разпалени на фона на атаките срещу Иран". Той говори по време на ифтар - вечеря за прекъсване на постите по време на свещения месец Рамазан.

Това е трета ракета, насочена към Турция, от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари. И при предишните два случая от 4 и 9 март иранските балистични ракети бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза тогава на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Посланикът на Иран в Анкара Мохамад Хасан Хабиболахзаде заяви днес, че иранската страна не може да си обясни ситуацията с навлезлите във въздушното пространство на Турция ракети след началото на войната в Близкия изток.

"За да решим ситуацията и да премахнем недоразуменията, предложихме да бъде създаден технически екип, който да разгледа въпроса по-подробно", добави той.