Какво има на остров Харг и защо САЩ и Израел не смеят да го ударят?

Износът на петрол от Иран зависи от един малък пункт в Персийския залив: остров Харг - мястото, от което се товарят почти всички доставки на суров петрол на страната.

От 28 февруари САЩ и Израел нанасят въздушни удари по Иран, в резултат на което доставките на петрол от богатия на енергийни ресурси регион се забавиха значително. Засега обаче остров Харг изглежда е останал незасегнат.

Израел разшири обхвата на бомбардировките, включвайки и енергийна инфраструктура, когато атакува складове за горива в Техеран през нощта на 7-ми март.

Ако остров Харг в крайна сметка се превърне в цел, ефектът ще се разпространи незабавно по веригите за доставка на енергийни ресурси, с непредсказуеми последици за глобалната икономика.

Защо остров Харг е толкова важен?

Малкият остров, разположен на 24 километра от иранското крайбрежие, функционира като терминал за износ на петрол от 60-те години на миналия век, когато е изграден от американския петролен гигант Amoco.

След Ислямската революция в Иран през 1979 г. съоръжението е национализирано и преминава под контрола на иранската държава.

Около девет от всеки десет барела ирански суров петрол се изнасят през остров Харг, като по-голямата част е насочена към Китай. Терминалът обработва около 1,5 млн. барела дневно – обем, който надхвърля добива на повечето страни от ОПЕК.

Товарите се следят внимателно от търговците, които наблюдават потоците суров петрол от четвъртия по големина производител в ОПЕК. Правителствата, които се опитват да оценят ефекта от западните санкции върху производството на петрол в Иран, също следят отблизо ситуацията.

Всяко прекъсване на операциите или неочаквани колебания в обемите на износа могат бързо да се отразят на цените на енергията, тъй като търговците калкулират вероятното въздействие върху глобалните доставки.

Какви са основните съоръжения на остров Харг?

Петролът се транспортира от иранските находища до остров Харг чрез подводни тръбопроводи, където се съхранява, преди да бъде натоварен на танкери.

На мястото има множество резервоари с общ капацитет до около 30 млн. барела – приблизително една трета от капацитета на големия американски петролен хъб в Къшинг, щата Оклахома. Терминалът разполага с места за приставане на осем танкера и с възможност за допълнително товарене чрез прехвърляне между кораби.

Според ирански официални представители на остров Харг могат да бъдат натоварени над 6 млн. барела суров петрол дневно, като при необходимост капацитетът може да достигне до 10 млн. барела.

Островът е населен основно от работници от петролния сектор, които пътуват до и от съоръжението чрез летище, управлявано от Националната иранска петролна компания.

На остров Харг се намира иранска военноморска база. Но разположението му извън континенталната част на Иран може да затрудни защитата му от въздушни атаки, а периодите на политическа нестабилност в по-широкия регион често пораждат опасения за сигурността на съоръжението.

Островът е бил обект на атаки от иракските сили по време на войната между Иран и Ирак (1980–1988 г.). Съоръжението се смята за толкова стратегически важно за Иран, че всяка атака, която нанесе значителни щети, вероятно ще предизвика пряк ответен удар от иранската армия.

Какво се случва на остров Харг по време на ударите на САЩ и Израел?

Преди началото на конфликта Иран увеличи товаренето на петрол на терминала, а танкерите продължиха да се пълнят и след началото на бойните действия. Вероятно правителството в Техеран се е стремило да изкара възможно най-голям обем от суровината по вода и далеч от потенциални удари.

За да достигнат световните пазари, тези кораби трябва да преминат през Ормузкия проток. От началото на войната на 28-ми февруари обаче значително по-малко кораби преминават през стратегическия воден път.

Защо остров Харг засега остава пощаден?

САЩ и Израел насочват основната си огнева мощ към позиции на ирански ракети и дронове, както и към други военни и свързани със сигурността цели и към ръководството на Ислямската република. В отговор Иран изстреля ракети и дронове срещу САЩ, Израел и техни съюзници в региона.

Цените на петрола се повишиха рязко от началото на конфликта, след като трафикът през Ормузкия проток беше сериозно нарушен, а Иран се опита да нанесе щети на енергийна инфраструктура в други държави износителки на енергийни ресурси в Персийския залив, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Въздушни удари по остров Харг биха могли да прекъснат по-голямата част от износа на петрол от Иран за седмици или месеци и да задълбочат и без това сериозната икономическа криза в страната. Това може също да подтикне Иран да ескалира атаките си срещу енергийни съоръжения в целия регион.

Макар по-голямата част от петрола от остров Харг да отива в Китай, прекъсване на износа от терминала вероятно ще тласне цените на суровия петрол още по-нагоре в световен мащаб, засилвайки инфлационния натиск в големи индустриални икономики, включително САЩ - нещо, което администрацията на Тръмп би искала да избегне в в година на избори.