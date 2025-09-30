Зеленски: Изпращаме специалисти по дронове за обучения в Дания

С пост в социалната мрежа Х Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изпрати група специалисти на мисия в Дания, “за да сподели опита на Украйна в противодействието на дронове”.

“Нашите момчета пристигнаха, за да участват в съвместни учения с партньори, които биха могли да се превърнат в основата на нова система за противодействие на руски и всякакви други дронове”, каза Зеленски и добави, че в момента страната му има най-актуален опит с дронове в Европа.”

Our group of specialists has begun deploying a mission in Denmark to share Ukraine’s experience in countering drones. Our guys arrived to take part in the joint exercises with partners, which could become the foundation for a new system to counter Russian and any other drones.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

Именно нашата експертиза, нашите специалисти и нашите технологии могат да се превърнат в ключов елемент от бъдещата европейска “Стена от дронове“ – мащабен проект, който ще гарантира сигурността в небето”, добави украинският президент в Х.

Зеленски е дал инструкции на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, министъра на отбраната на Украйна и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна да работят бързо с всички европейски партньори, които са наистина способни да разположат система за противодействие на дронове.

"Резултатите от мисията в Дания ще оформят рамката за сътрудничество и с други европейски страни", добави Зеленски.