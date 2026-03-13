Новини Днес | 133

Столичното дерби между Локомотив София и Славия не излъчи победител

Двубоят завърши 1:1

13.03.2026 | 21:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Локомотив София и Славия направиха равенство 1:1 в столичното дерби от 26-ия кръг на Първа лига, играно на стадиона в квартал "Надежда".

Преди началото на срещата домакините отличиха легендарния си треньор Стефан Грозданов, който навърши 80 години. Специалистът получи специален екип с номер 80.

Първата по-опасна ситуация беше пред вратата на гостите в 16-ата минута. Кауе Карузо проби по десния фланг и центрира към Райън Бидунга, който стреля с глава, но топката се удари в напречната греда.

Славия откри резултата в 36-ата минута. Иван Минчев центрира отляво, а вратарят Мартин Величков не се намеси убедително. Топката попадна в краката на Янис Гермуш, който с диагонален удар в долния десен ъгъл направи 0:1.

Малко преди почивката Анте Аралица опита ефектен ножичен удар след центриране отдясно, но топката прелетя над вратата, пазена от Леви Нтумба.

В началото на второто полувреме домакините пропуснаха нова добра възможност. Карузо изведе Аралица в наказателното поле, но хърватският нападател стреля от малък ъгъл в мрежата от външната страна. Малко по-късно Спас Делев засече от воле меко подаване в наказателното поле, но топката срещна десния страничен стълб.

В 60-ата минута „железничарите“ поискаха дузпа за игра с ръка на Никола Савич и Гермуш, но съдията не посочи бялата точка.

Натискът на домакините даде резултат в 71-вата минута. Ерол Дост центрира отлично от левия фланг, а Аралица се извиси и с глава прати топката неспасяемо в левия ъгъл за крайното 1:1.

Домакините продължиха да натискат и в 79-ата минута стигнаха до добра ситуация. Доминик Янков получи подаване в наказателното поле, залъга бранител в бял екип и нанесе точен удар, с който Леви Нтумба се справи.  До край повечее головене на паднаха.

