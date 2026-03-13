Илия Лазаров: С това, което се случва в Иран, никой вече не говори за Съвета за мир

Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на споразумението за Борда за мир. Служебният премиер Андрей Гюров отговори, че това е недопустимо.
"Това е новина в предизборна ситуация - и едните, и другите си развиват тези. Присъединяването към тази инициатива е нещо, което беше полезно към онзи момент. В момента, с това, което се случва в Иран, никой вече не говори за Борда за мир", заяви евродепутатът от ГЕРБ - ЕНП Илия Лазаров в "Денят ON AIR".
Според него големият проблем на НАТО е фриволното отношение на САЩ към Алианса.
"Министерският съвет трябва да преразгледа решението си дали е за ратификация членството ни в Борда. Това е въпрос, който трябва да бъде разгледан на експертно равнище. Аз твърдя, че то е инициатива на американския президент Доналд Тръмп и не подлежи на ратификация. Войната струва много на света", допълни той за Bulgaria ON AIR.
За Израел е жизнено важно Иран да няма ядрено оръжие, убеден е Лазаров.
"Има няколко аспекта - щеше да се състои така или иначе. Никой не може да допусне режим като този на Иран да разполага с ядрено оръжие. Първият голям провал на Тръмп беше при първия му мандат с Ким Чен Ун. Тръмп обяви, че е победил и хутите, два дни по-късно атакуваха. Тръмп има силно бизнес мислене. Венецуелският петрол е този, който до голяма степен ще компенсира този от Близкия изток. Ще има шок, но като бизнес начинание ще е успешно за Щатите. Европа е в ролята на зрителя, който ще плати сметката. Русия се надява, че в тази ситуация ще изкара печалба, но няма да е така в дългосрочен план", изтъкна евродепутатът. По думите му е несериозно да се говори за частична отмяна на санкциите към Русия.
"Или прилагаш санкции, или не прилагаш санкции. Китай стои настрани и чака да обере лаврите. Сериозно трябва да се замислим за глупостите на Меркел по отношение ядрената енергия в Германия. Ядрената енергетика е едно от най-екологичните неща. Украинската криза ни накара да се замислим, че трябва смаи да се защитаваме. Тази криза ни научи, че трябва сами да се грижим за нашата икономика", посочи Лазаров.