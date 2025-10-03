Трима арестувани във връзка с атаката срещу синагога в Манчестър

Британските власти арестуваха трима души по подозрение, че са участвали в нападението, при което бяха убити двама души пред синагога в Манчестър в четвъртък сутринта.

Нападението е извършено в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк в Северен Манчестър, след като вярващи се бяха събрали, за да отпразнуват Йом Кипур, най-святия ден в еврейския календар.

Джихад Ал-Шами, 35-годишен британски гражданин от сирийски произход, който е посочен като нападател, беше застрелян от полицията на място, припомня Euronews.

В петък полицията съобщи, че двете жертви са Адриан Долби, 53-годишен, и Мелвин Кравиц, 66-годишен, и двамата евреи, живеещи в предградието на Манчестър Кръмсол. Трима други са получили "сериозни наранявания“ при това, което британските власти обявиха за терористична атака.

В изявление, направено вчера, полицията за борба с тероризма потвърди, че двама мъже на около 30 години и жена на около 60 години са били задържани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.

Министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство Шабана Махмуд заяви, че Ал-Шами, който е влязъл в страната като малко дете и е получил гражданство през 2006 г., не е бил известен на полицията или на Prevent, британската програма за борба с тероризма, която се стреми да идентифицира лицата, изложени на риск от радикализация.

Нападателят е насочил превозно средство към граждани, преди да започне да намушква хора. Подозрителното устройство, което е носил, по-късно е било преценено като не представляващо опасност.

В отговор на трагедията, главният равин Ефраим Мирвис, ръководител на ортодоксалния юдаизъм в Обединеното кралство, заяви, че това е следствие от "неумолима вълна от омраза към евреите“ по улиците и онлайн.