Доналд Тръмп публикува AI видеоклип към "Проект 2025“

С пост в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп публикува видеоклип, генериран предимно от изкуствен интелект, който изобразява директора на Службата за управление и бюджет (OMB) Ръсел Воут, един от архитектите на консервативния план “Проект 2025“, като Мрачния жътвар.

Правителството на САЩ е частично блокирано от сряда, тъй като нито републиканците, нито демократите имат 60-те гласа в Сената, за да прокарат законопроектите си за разходите през него.

В сряда Тръмп определи блокирането като "възможност“ да разчисти мъртвите дървета“ на фона на предположенията, че може да съкрати федералната работна сила. Споделяйки музикалния видеоклип, Тръмп демонстрира, че се чувства комфортно с Воут, въпреки че отричаше всякаква връзка с програмата си "Проект 2025“ преди президентските избори през ноември миналата година.



Във видеото Мрачният жътвар е изобразен да се разхожда из Вашингтон, окръг Колумбия, преди да бъде разкрита самоличността му като Воут. Междувременно група, състояща се от генерирани от изкуствен интелект версии на Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и редица скелети, изпълнява кавър версия на хита на Blue Öyster Cult от 1976 г. "(Don’t Fear) The Reaper“, съобщава Newsweek.

Тръмп сподели клипа в четвъртък, след като заяви, че ще се срещне с Воут, за да "определи коя от многото агенции на Демократическата партия, повечето от които са политическа измама, препоръчва да бъде съкратена“ на фона на продължаващото частично спиране на работата на правителството.

Видеото е дело на "Dilley 300 Meme Team“, който създава про-Тръмп съдържание за социалните медии.

Воут беше един от архитектите на "Проект 2025“, организирана от Heritage Foundation програма за републикански президент, публикувана преди президентските избори през 2024 г. "Проект 2025“ достигна 900 страници и включваше редица консервативни политически препоръки, включително намаляване на федералната бюрокрация и насърчаване на традиционната семейна единица.

По време на предизборната кампания "Проект 2025“ предизвика противоречия, което накара Тръмп да се дистанцира от него, коментирайки: "Не знам нищо за "Проект 2025““. Нещо повече - тогава дори кандидатът на републиканците определи части от проекта като "абсурдни и ужасни".