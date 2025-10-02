Внучката на Тръмп предизвика скандал: Възползва ли се от дядо си за реклама на бизнеса си

Кай Тръмп, 18-годишната внучка на президента Доналд Тръмп, започна да използва Белия дом като фон, за да промотира новата си линия спортни облекла, превръщайки се в поредния член на семейството, който привлича критики.

Елитна голфърка в гимназията, дъщерята на Доналд Тръмп-младши, вече е милионерка, привлякла множество търговски спонсорски сделки. Наскоро тя стартира уебсайт, на който продава нова линия памучни суитшърти на стойност 130 долара с нейните инициали. А за да промотира начинанието, тя публикува видеоклип, на който демонстрира дрехите пред Белия дом, преди да придружи президента на Ryder Cup на борда на Air Force One, облечена в един от своите екипи. Това гарантира, че фотографите от пресата ще я заснемат близо до него, добавяйки допълнително реклама към марката й.

След това, в понеделник, тя публикува ново видео, на което играе голф на Южната морава, отново облечена в една от тениските си.

"Не много хора имат възможност да направят това, така че съм доста щастлива", призна тя в клипа.

Докато някои потребители на социалните медии я хвалеха за "бизнес начин на мислене", други изразиха неодобрение, като един човек написа: "$130 за дреха с инициалите на 18-годишно хлапе... диво."

Няколко други я обвиниха, че е "измамница".

Още от началото на първия мандат на Тръмп през януари 2017 г. разширеното му семейство е замесено в обвинения в конфликт на интереси поради обширните си бизнес интереси.

Лелята и чичото на Кай, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, бяха редовно обвинявани, че използват консултантските си роли по време на първия мандат на Тръмп, за да популяризират начинанията си: тя - за носенето на собствена линия дрехи по време на официални дела, а той - за изграждането на мрежа от контакти, докато е бил на дипломатически мисии в Близкия изток.

Бащата на Кай, Дон-младши, и чичо му Ерик Тръмп също са били подложени на въпроси относно доходоносните си криптовалутни начинания във време, когато администрацията на баща им е отговорна за регулирането на сектора.

В отговор на критиките към Кай, които пренебрегват факта, че тя не заема публична длъжност, администрацията заяви в изявление пред The ​​Wall Street Journal, че „няма забрана за правене на снимки на територията на Белия дом, нито има правителствено одобрение на нейния продукт, така че тук няма проблем“.

Службата за правителствена етика заяви само, че „е ангажирана с прозрачността и гражданския контрол върху правителството“ и „не отговаря на въпроси относно конкретни лица“.

„Стандартите за поведение на служителите на изпълнителната власт се прилагат само за федерални служители“, добави говорител.

Кай Тръмп в момента играе голф за университетския отбор по голф за училището Бенджамин в Палм Бийч, Флорида, и ще се запише в Университета на Маями следващата година.

Откакто говори на Националната конвенция на Републиканската партия през 2024 г., тя е развила значителна база последователи в социалните медии, като се гордее с 3,3 милиона последователи в TikTok и 2,2 милиона в Instagram. Тя ефективно използва платформата си, за да публикува кадри зад кулисите от последните дни на победоносната президентска кампания на дядо си през ноември миналата година и от Деня на встъпването в длъжност през януари.

Кай вече има договори за реклама с Accelerator Active Energy, Leaf Trading Cards и TaylorMade Golf. Тя е показа отчетливо стила на семейство „Тръмп“