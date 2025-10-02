Упи Голдбърг иска Тръмп да бъде отстранен от поста си след речта му пред ООН

Упи Голдбърг предизвика буря от реакции, след като в ефир намекна, че Доналд Тръмп може да бъде принудително отстранен от поста си заради „безполезната“ му реч пред Общото събрание на ООН.

Ко-водещата на „The View“ заяви, че други световни лидери вече не приемат сериозно американския президент и са „дълбоко притеснени за бъдещето на САЩ“.

„Той имаше шанс да изнесе много по-смислена реч, но не го направи. Те вече не го смятат за сериозен. Аз също съм разтревожена“, каза Голдбърг в сряда.

Бившата актриса дори повдигна темата за 25-ата поправка на Конституцията, която позволява отстраняване на президент, признат за неспособен да изпълнява задълженията си.

„Когато поставяха под въпрос компетентността на Байдън, аз казвах: "Ако е така, давай." Това, което видяхме сега, не беше президентско и със сигурност не беше полезно“, подчерта Голдбърг.

Колежките ѝ от „The View“ също застанаха на подобни позиции. Съни Хостин обвини Тръмп в лъжа пред Общото събрание, след като президентът заяви, че е прекратил седем войни по света, в опит да се представи като кандидат за Нобеловата награда за мир.

Социалните мрежи обаче избухнаха в негодувание. Мнозина защитиха Тръмп и нападнаха Голдбърг.

„Странно, че мълчеше през годините на деменцията 2021–2025,“ написа един потребител. Друг добави: „Защо изобщо трябва да ни интересува какво мисли? 25-ата поправка няма нищо общо с несъгласието с другата партия. А за Байдън, който беше очевидно неспособен, тя не каза и дума.“

Речта на Тръмп в ООН във вторник беше изпълнена с обичайните му остри изказвания. Той оспори смисъла от съществуването на организацията и я обвини, че зад „празни думи“ прикрива „атака срещу западните страни“ чрез масова миграция.

„Вашите държави отиват към ада“, заяви той, призовавайки за край на „проваления експеримент с отворените граници“.

Адресът започна с технически гаф – повреден телепромптер принуди президента да импровизира. Тръмп се пошегува, че отговорникът за екрана ще има „големи проблеми“, което предизвика смях в залата. Голдбърг обаче смята, че публиката не се е смяла с него, а по-скоро на негов гръб.

По време на речта той се оплака още и от повреден ескалатор, на който двамата с първата дама Мелания стъпили.

„Ето това ми даде ООН – един лош ескалатор и един лош телепромптер“, подметна Тръмп, цитиран от New York Post.