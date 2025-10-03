IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: Васил Димитров е в добро физическо и психическо състояние

03.10.2025 | 18:18 ч. 14
Българинът, задържан на флотилията Сумуд, иска да бъде екстрадиран от Израел

Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел е посетил задържания български гражданин Васил Димитров. 

Той е в добро физическо и психическо  състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел, допълват от външното ни министерство. 

МВнР остава в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България. / БГНЕС

Израел хуманитарна помощ българин задържан МВнР посолство
