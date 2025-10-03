Българинът, задържан на флотилията Сумуд, иска да бъде екстрадиран от Израел

Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел е посетил задържания български гражданин Васил Димитров.

Той е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел, допълват от външното ни министерство.

МВнР остава в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България. / БГНЕС