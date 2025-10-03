Бурята "Ейми" връхлита Великобритания, затваря училища и отменя фериботи

Училищата затвориха преждевременно, фериботните плавания бяха отменени и са в сила предупреждения за времето, тъй като бурята "Ейми" нахлува във Великобритания от Атлантика със заплаха от ветрове от 150 км/час, съобщава The Guardian.

Първата буря за сезона, наречена "Ейми“, предизвика предупреждения за времето в цяла Великобритания за проливни дъждове и силни ветрове.

Очаква се северната и западната част на Шотландия да бъдат най-засегнати, като предупреждението за опасно време на Метеорологичната служба за разрушителни ветрове е в сила от 17:00 часа в петък до 9:00 часа в събота.

Хората, живеещи в части от Хайлендс и Западните острови, бяха предупредени за опасност за живота от летящи отломки и за потенциални прекъсвания на електрозахранването, затваряния на пътища и щети по сгради.

Методолозите съобщиха, че ветровете могат да достигнат 150 км/час в някои открити части на Западна Шотландия, особено около Тири, Западен Лохабър и Скай.

В Северна Ирландия училищата в графствата Антрим, Лондондери, Тайрон и Фермана бяха инструктирани да затворят по обяд.

Фериботните плавания между Шотландия и Северна Ирландия, както и редица шотландски острови, бяха отменени. Те включват услуги между Кернрайън в Дъмфрис и Галоуей и Ларн в графство Антрим, както и между Ардросан на континенталната част на Шотландия и Бродик на остров Аран.

Силните пориви "представляват значителен риск за безопасността“ и призова хората да "проявяват изключително внимание, особено по открити скали, крайбрежни ивици, кейове и крайбрежни пътеки“.

Приближаващата буря доведе до отмяна на редица събития, включително мача от Обединеното първенство по ръгби между Единбург и Ълстър в петък вечерта на стадион „Хайв“.

Управляващият директор на Единбург, Дъглас Струт, каза: „Бяхме готови да посрещнем препълнена публика за мача тази вечер. Това решение не беше взето леко.“

В Саутенд-он-Сий, Есекс, ежегодният Ден на ябълките в събота в овощната градина "Сейнт Лорънс“ беше отменен.

ScotRail съобщи, че няколко железопътни линии в северна Шотландия ще бъдат затворени от 18:00 часа в петък, а ограниченията на скоростта ще бъдат в сила по всички останали маршрути от 19:00 часа.

Цяла Шотландия, северна Англия и най-западните части на Уелс ще бъдат под жълто предупреждение за вятър от 15:00 часа в петък до началото на неделя.