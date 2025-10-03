Тръмп даде краен срок на Хамас да се съгласи със споразумението за Газа

Президентът Доналд Тръмп постави твърд ултиматум на Хамас да отговори на неговия мирен план за Газа, заявявайки, че ако терористичната групировка не се съгласи с предложението до 18:00 ч. източно време в неделя, "ще настъпи истински ад, какъвто никой не е виждал досега“, съобщава CNN.

Тръмп чака от понеделник да чуе отговора на Хамас на 20-точковия план, който той представи заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

По време на съвместен брифин в Белия дом Нетаняху заяви, че Израел е съгласен с рамката, която предвижда край на войната, освобождаване на заложници и план за преустройство на опустошения анклав. Досега Хамас не е дал окончателен отговор. В петъчната си публикация в социалните медии Тръмп изглеждаше нетърпелив да получи отговор.

"Подробностите на документа са известни на света и той е чудесен за всички! Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин“, написа Тръмп в социалната платформа Truth social и добави: "Насилието и кръвопролитията ще спрат. Всички залобжни, включително и телата на загиналите ще се освободят веднага".

"Споразумение с Хамас трябва да бъде постигнато до неделя вечерта в шест (6) часа, вашингтонско време“, продължи американският президент. "Всяка държава е подписала! Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, срещу Хамас ще избухне ад, какъвто никой досега не е виждал. Ще има мир в Близкия изток по един или друг начин", написа още Тръмп.

Той каза, че моли "всички невинни палестинци“ да напуснат районите на Газа, които са под обсада от Израел, "за по-безопасни части на Газа“.