Тръмп даде краен срок на Хамас да се съгласи със споразумението за Газа

Ако не го направят, ги очаква “пълен ад”, каза US президентът

03.10.2025 | 18:00 ч. 8
Reuters

Президентът Доналд Тръмп постави твърд ултиматум на Хамас да отговори на неговия мирен план за Газа, заявявайки, че ако терористичната групировка не се съгласи с предложението до 18:00 ч. източно време в неделя, "ще настъпи истински ад, какъвто никой не е виждал досега“, съобщава CNN.

Тръмп чака от понеделник да чуе отговора на Хамас на 20-точковия план, който той представи заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

По време на съвместен брифин в Белия дом Нетаняху заяви, че Израел е съгласен с рамката, която предвижда край на войната, освобождаване на заложници и план за преустройство на опустошения анклав. Досега Хамас не е дал окончателен отговор. В петъчната си публикация в социалните медии Тръмп изглеждаше нетърпелив да получи отговор.

"Подробностите на документа са известни на света и той е чудесен за всички! Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин“, написа Тръмп в социалната платформа Truth social и добави: "Насилието и кръвопролитията ще спрат. Всички залобжни, включително и телата на загиналите ще се освободят веднага".

"Споразумение с Хамас трябва да бъде постигнато до неделя вечерта в шест (6) часа, вашингтонско време“, продължи американският президент. "Всяка държава е подписала! Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, срещу Хамас ще избухне ад, какъвто никой досега не е виждал. Ще има мир в Близкия изток по един или друг начин", написа още Тръмп.

Той каза, че моли "всички невинни палестинци“ да напуснат районите на Газа, които са под обсада от Израел, "за по-безопасни части на Газа“.

Доналд Тръмп ултиматум Газа Хамас Израел примирие Близък изток Нетаняху
