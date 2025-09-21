Пътят на Тръмп към Нобеловата награда за мир: Споразумение между Израел и Палестина

Във втората си реч при встъпването в длъжност президентът Доналд Тръмп се представи като глобален миротворец. От януари 2025 г. насам той се хвали, че е спрял или охладил шест войни, отбелязвайки: "Спрях шест войни – средно водя около една война на месец."

Съюзниците на президента, както у дома, така и в чужбина, сега твърдят, че само подобни усилия заслужават Нобелово признание. И макар тези прекратявания на огъня и споразумения да са впечатляващи, един конфликт се извисява над всички тях: вековният израелско-палестински конфликт, пише за TNI Абдула Хайек, сътрудник по история и мир в Близкия изток в Young Voices и независим анализатор и консултант за Близкия изток, базиран във Вашингтон, окръг Колумбия.

Ако Тръмп успее да постигне надежден мир между израелци и палестинци, той не само ще се присъедини към редиците на Джими Картър и Бил Клинтън като архитекти на мира в Близкия изток, но може и напълно да ги засенчи, осигурявайки си Нобелова награда за мир и променяйки регионалния ред.

Посредничеството на Тръмп сложи край на много глобални конфликти

Твърдението на Тръмп за посредничество в шест конфликта отразява както амбицията, така и неравномерните постижения. През юни 2025 г., след като въздушните удари на Израел по ядрените обекти на Иран предизвикаха мащабен ирански ответен удар, Тръмп ескалира с американски удари по бункери, тласвайки двете страни под посредничеството на САЩ и Катар да приемат първото пряко примирие в 46-годишната си вражда.

По-късно същия месец Тръмп председателстваше споразумението във Вашингтон между Демократична република Конго и Руанда, война, която е убила шест милиона души от 90-те години на миналия век, приветствайки го като "славен триумф", въпреки че експертите предупреждават, че прекратяването на огъня остава крехко.

През юли, когато граничният спор между Камбоджа и Тайланд прерасна в сблъсъци, при които загинаха десетки и бяха разселени 300 000 души, Тръмп заплаши да прекрати търговските преговори, ако боевете не спрат; в рамките на няколко дни и двете правителства се споразумяха за посредничеството на САЩ при прекратяване на огъня заради спорните земи на храмовете.

В Южна Азия, когато Кашмир избухна през май, Пакистан публично благодари на Тръмп за посредничеството му за прекратяване на огъня с Индия, въпреки че Ню Делхи отхвърли ролята му, настоявайки, че примирието е дошло по директни военни канали. Какъвто и да е случаят, насилието утихна.

И най-същественият успех на Тръмп дойде на 8 август, когато арменските и азербайджанските лидери подписаха мирни споразумения в Белия дом, слагайки край на 35-годишния конфликт за спорния регион Нагорни Карабах в Западен Азербайджан. По този повод Тръмп заяви : "Дълго време – 35 години – те се бориха, а сега са приятели". И двамата лидери незабавно го номинираха за Нобелова награда за мир.

Други истории са по-малко успешни. Например, участието на Тръмп в дванадесетгодишния спор за язовирната стена на река Нил между Египет и Етиопия все още не е довело до пробив. Застанал открито на страната на Кайро, Тръмп предупреди Адис Абеба, че е необходим компромис, но преговорите остават в застой, въпреки че натискът от САЩ продължава да се извисява върху процеса.

Накратко, макар критиците на Тръмп често да го характеризират като "изолационист", усилията му в дипломацията предполагат необичайно активна външна политика на САЩ. Президентът е посредничил във войни, обхващащи четири континента, включващи ядрени държави и които колективно причиняват милиони жертви. Но, както бе отбелязано по-рано, нито един от тези конфликти не може да се конкурира със символичната тежест или експлозивния потенциал на израелско-палестинския конфликт.

"Светият Граал" на дипломацията: Мирно споразумение между Израел и Палестина

Израелско-палестинският конфликт датира отпреди повече от сто години и може да съперничи на националистическите претенции под британския мандат. Оттогава той е прераснал в множество войни (1948, 1956, 1967, 1973), две интифади (1987–1993, 2000–2005) и поредица от повтарящи се войни на ниско ниво в ивицата Газа. Човешките жертви са потресаващи, като стотици хиляди военни и цивилни са убити и от двете страни.

От 2008 г. насам четири войни в Газа отнеха десетки хиляди палестински животи. Настоящата война, предизвикана от атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 израелци, се превърна в най-кървавата; към август 2025 г. са убити над 62 000 палестинци , включително близо 19 000 деца . Войната е разселила голяма част от населението на Газа и е довела до глад в ивицата.

Този конфликт има глобални последици. От петролните сътресения през 1973 г. до дипломатическите преструктурирания през 1993 г., последиците му се усещат по целия свят. Ето защо разрешаването му често се описва като "светия граал" на дипломацията.

Споразуменията от Кемп Дейвид на Картър през 1978 г. донесоха мир между Израел и Египет. Споразуменията от Осло на Клинтън през 1993 г. дадоха на палестинците самоуправление в части от Газа и Западния бряг. И двете обаче оставиха централния въпрос нерешен: окончателния мирен статус между израелци и палестинци. Тръмп има възможността – и може би инерцията – да направи това, което никой президент не е правил.

Историята показва, че войната може да създаде възможности за мир. Войната Йом Кипур от 1973 г. в крайна сметка доведе до намесата на Ануар Садат и споразуменията от Кемп Дейвид, които видяха първото мирно споразумение между Израел и арабска държава. Първата интифада, след шест години кръвопролития, отстъпи място на пробива в споразуменията от Осло през 1993 г. Умората от конфликта, международният натиск и променящите се вътрешни сметки могат да принудят противниците към компромис.

Днешната война в Газа създаде подобна динамика. Израел демонстрира огромно военно превъзходство, но научи , че огромната сила не може да донесе траен мир. Хамас, макар и окървавен, остава непокорен, докато Палестинската администрация е изправена пред криза на легитимността. Арабските правителства, под натиск от възмутената общественост, отново настояват палестинският въпрос да бъде решен. Европейските държави започнаха едностранно да признават Палестина, докато Вашингтон отхвърли рамковото решение за две държави, спонсорирано от ЕС и Арабската лига в Ню Йорк през юли.

Междувременно съветниците на Тръмп открито признават , че нормализирането на израелско-саудитските отношения трябва да изчака напредък по палестинския въпрос. С други думи, пътят към Рияд минава през Рамала.

И все пак всеки мир, който Тръмп търси, трябва да избягва капана на празната символика. Миналите усилия често са се проваляли под тежестта на неосъществените очаквания. Преждевременното признаване на палестинската държавност, без реални реформи, рискува да възнагради корупцията или да затвърди Хамас.

Планът на Тръмп от 2020 г. , макар и категорично отхвърлен от палестинците, определи условия, които остават ключови за всяко надеждно споразумение: разоръжаване на милициите, прекратяване на тероризма и реформиране на управлението преди обявяването на държавност. Тези принципи са валидни и днес, но изискват прецизиране, за да отговорят на изискванията на настоящия момент.

Едно работещо споразумение би изисквало Палестинската администрация да изкорени корупцията, да подобри ефективността, да премахне възнагражденията „плащане за убийство“ за семействата на загинали терористи и да възстанови легитимността си в очите на собствения си народ и международните партньори. То би изисквало и недвусмислени гаранции за сигурност – неутрализиране на Хамас и гарантиране, че границите на Израел са напълно защитени от бъдещи заплахи. Успоредно с това Израел ще трябва да приеме болезнени отстъпки: спиране на разширяването на селищата, осигуряване на истинска териториална цялост за палестинска държава и решаване на трудния въпрос за Източен Йерусалим, евентуално чрез споразумения за споделен или специален суверенитет. Само сделка, която съчетава палестинската реформа, непоколебима сигурност и израелски компромис, може да осигури мир, който е повече от символичен и достатъчно стабилен, за да издържи.

Мирът трябва да бъде изпълним, поетапно постигнат и международно подкрепен. Без такава субстанция той ще се срине като Осло. С нея би могъл да оцелее.

Споразумението между Израел и Палестина може да преобърне Близкия изток

Крайната награда на споразумението между Израел и Палестина е не само мирът между Израел и Палестина, но и нормализирането на израелско-саудитските отношения. Саудитска Арабия, като пазител на светите места на исляма и лидер на арабския свят, отдавна обуславя мира с Израел с палестинската държавност. Докато споразуменията от Авраам от 2020 г. привлякоха по-малки арабски държави, Рияд настояваше за това условие.

При управлението на Байдън, преговорите за нормализиране на отношенията бяха в застой на фона на войната в Газа и обтегнатите лични отношения с престолонаследника Мохамед бин Салман. Мухаммед бин Салман, отчужден от предишната реторика на Байдън за „пария“, изглеждаше умишлено да чака завръщането на Тръмп, изчислявайки, че може да осигури по-добри условия за американските гаранции за отбрана и ядреното сътрудничество.

Сега, с завръщането на Тръмп, условията за голяма сделка са по-силни. Ако на палестинците бъде предложена надеждна държавност в рамките на посредничеството на Тръмп, Мухаммед бин Салман би могъл да представи нормализирането не като предателство, а като солидарност. След като Саудитска Арабия признае Израел, може да последва ефект на доминото в целия арабски и мюсюлмански свят. Това не само би пренаредило геополитиката в Близкия изток, но и би създало воден от Америка блок на стабилност от Леванта до Персийския залив.

Тръмп отдавна копнее за Нобелово признание, оплаквайки се , че Барак Обама е спечелил такава през 2009 г., „без да направи нищо“. Ако президентът успее да постигне израелско-палестински мир и нормализиране на израелско-саудитските отношения, претенцията му за Нобелова награда за мир ще бъде неоспорима. Сред предишните лауреати са Бегин и Садат (1978 г.) и Рабин, Перес и Арафат (1994 г.). Тръмп би ги надминал, като най-накрая сложи край на централния конфликт в региона.

Това би затвърдило и мястото му в историята. Картър е запомнен с Кемп Дейвид, Клинтън с Осло. Тръмп може да бъде запомнен като президент, който донесе „истински мир“ в Близкия изток. Трагедията от войната в Газа, парадоксално, може да създаде неотложната необходимост и лост за такъв пробив. Тръмп има инерцията, лостовете и личните взаимоотношения с ключови играчи, за да го осъществи.

Ако го направи, Нобеловата награда за мир ще бъде най-малката му награда. Той ще е сложил край на конфликт, който определи един век, предефинира ролята на Америка в света и промени Близкия изток за поколения напред.