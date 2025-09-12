Нобеловият комитет: Натискът на Тръмп за мирната награда няма да ни повлияе

Желанието на президента Доналд Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир следващия месец може да е срещнала пречка – упоритата независимост на Норвежкия Нобелов комитет, който настоя, че не може да бъде повлиян.

Откакто се върна в Белия дом през януари, Тръмп даде ясно да се разбере, че иска престижната награда, която неговият демократичен съперник Барак Обама спечели изненадващо за мнозина скоро след като влезе в длъжност през 2009 г.

79-годишният американски президент използва всяка възможност, за да заяви, че “го заслужава“, твърдейки, че е сложил край на шест войни, въпреки че тези в Газа и Украйна – които, според него, иска да разреши – продължават да бушуват.

“Разбира се, забелязваме, че медиите обръщат голямо внимание на определени кандидати“, каза секретарят на комитета Кристиан Берг Харпвикен в интервю за AFP в Осло и добави: “Но това наистина няма никакво влияние върху дискусиите, които се водят в комитета. Комитетът разглежда всеки отделен кандидат според неговите или нейните заслуги“.

Тазгодишният лауреат ще бъде обявен на 10 октомври.

Тръмп подкрепи твърдението си, че заслужава наградата, като посочи, че няколко чуждестранни лидери, от Бенямин Нетаняху от Израел до Илхам Алиев от Азербайджан, са го номинирали или са подкрепили номинацията му.

Въпреки това, те би трябвало да са били изключително бързи или да са имали предвидливост за тазгодишната награда, като се има предвид, че номинациите трябваше да бъдат подадени до 31 януари, само 11 дни след като Тръмп встъпи в длъжност. / БГНЕС