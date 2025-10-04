IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Грузинската полиция използва водни оръдия, за да отблъсне протестиращи пред президентския дворец

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година

Снимка: БГНЕС/ EPA

Грузинската полиция използва лютив спрей и водни оръдия, за да прогони протестиращите от президентския дворец в столицата Тбилиси в събота, на фона на голяма демонстрация в деня на общинските избори, съобщава Ройтерс.

Група протестиращи се опитаха да нахлуят в президентския дворец, след като някои опозиционни фигури призоваха за „мирна революция“ срещу управляващата партия „Грузинска мечта“, която те обвиняват в проруска и авторитарна.

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година, когато „Грузинска мечта“ спечели избори, които критиците ѝ твърдят, че са били фалшифицирани.

След това „Грузинска мечта“ замрази преговорите за присъединяване на Грузия към Европейския съюз, рязко спирайки дългогодишна национална цел.

