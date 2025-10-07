Египетският президент Сиси приветства мирния план на Тръмп за Газа

Абдел Фатах ас Сиси, президент на Египет, приветства мирния план на американския си колега Доналд Тръмп преди началото на днешните преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, съобщава ДПА.

Президентът н Египет изрази благодарност към Тръмп за инициативата му за прекратяване на огъня след "две години война, геноцид, убийства и разрушения".

Спирането на огъня, освобождаването на заложници и затворници, пристъпването към преговори за признаване на палестинска държава показват, че "сме на прав път към траен мир и стабилност", отбеляза Сиси в реч, предавана по телевизията.

Лидерът произнесе словото си по повод днешния Ден на въоръжените сили на Египет. На 6 октомври 1973 г. Египет и Сирия, заедно с други арабски съюзници, нахлуват в Израел, понеже Кайро иска да си върне територии, загубени при Шестдневната война от 1967 г. Египет и Израел сключват мирен договор през 1979 г.

Продължаващата война в ивицата Газа предизвиква безпокойство сред египетските власти за сигурността на собствената им страна.

Днешните преговори ще се състоят в египетския град Шарм ел Шейх, като се очаква първоначално фокусът да бъде поставен върху предаването на останалите заложници в Газа в замяна на спиране на огъня и освобождаване на палестински затворници.

Все още има различия по въпроси като разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на израелските войски от сегашните им позиции в Газа. / БТА