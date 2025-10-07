IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Египетският президент Сиси приветства мирния план на Тръмп за Газа

Преговорите за примирие започват днес в Шарм ел Шейх

07.10.2025 | 01:27 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Абдел Фатах ас Сиси, президент на Египет, приветства мирния план на американския си колега Доналд Тръмп преди началото на днешните преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, съобщава ДПА. 

Президентът н Египет изрази благодарност към Тръмп за инициативата му за прекратяване на огъня след "две години война, геноцид, убийства и разрушения". 

Спирането на огъня, освобождаването на заложници и затворници, пристъпването към преговори за признаване на палестинска държава показват, че "сме на прав път към траен мир и стабилност", отбеляза Сиси в реч, предавана по телевизията.  

Лидерът произнесе словото си по повод днешния Ден на въоръжените сили на Египет. На 6 октомври 1973 г. Египет и Сирия, заедно с други арабски съюзници, нахлуват в Израел, понеже Кайро иска да си върне територии, загубени при Шестдневната война от 1967 г. Египет и Израел сключват мирен договор през 1979 г. 

Продължаващата война в ивицата Газа предизвиква безпокойство сред египетските власти за сигурността на собствената им страна. 

Днешните преговори ще се  състоят в египетския град Шарм ел Шейх, като се очаква първоначално фокусът да бъде поставен върху предаването на останалите заложници в Газа в замяна на спиране на огъня и освобождаване на палестински затворници.  

Все още има различия по въпроси като разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на израелските войски от сегашните им позиции в Газа. / БТА

Египет президент мирни преговори Газа Хамас Израел Шарм ел Шейх Доналд Тръмп
