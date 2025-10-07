IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш египетски министър бе избран за генерален директор на ЮНЕСКО

Халед ел Енани ще стане първият от арабска страна и вторият африканец начело на организацията

07.10.2025 | 08:40 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Управителният съвет на ЮНЕСКО избра египтянина Халед ел Енани за нов генерален директор, който ще оглави за следващите четири години организацията, разтърсена от обявеното оттегляне на САЩ от нея, предаде Франс прес.

Петдесет и четири годишният бивш министър на туризма и по въпросите на паметниците на културата, египтолог по образование, спечели с голяма преднина пред кандидата от Демократична република Конго Фирмeн Едуар Матоко, събирайки 55 от 57 гласа.

Изборът на Ел Енани трябва да бъде потвърден на 6 ноември по време на заседанието на Общото събрание на ЮНЕСКО в Самарканд, Узбекистан. Събранието никога не е оспорвало избора на Управителния съвет.

Д-р Ел Енани, който е франкофон и дипломиран египтолог от Университета в Монпелие, ще стане първият генерален директор на ЮНЕСКО, произхождащ от арабска страна, и вторият африканец след сенегалеца Амаду Матар Мбоу (1974-1987).

"Пожелавам на д-р Ел Енани всичко най-добро в изпълнението на неговата благородна мисия", коментира египетският президент Абдел Фатах ас Сиси в изявление, в което приветства "историческия успех" за страната си.

 Ел Енани ще заеме официално поста си в средата на ноември на мястото на французойката Одре Азуле, която заема тази длъжност от 2017 г.

Пред Управителния съвет на организацията той обеща да работи "ръка за ръка с всички държави членки, за да изготвят заедно пътна карта за модернизиране на ЮНЕСКО и да я насочат към бъдещето“.
(БТА)

