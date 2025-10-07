Полша и балтийските държави се разсърдиха на Меркел

Полски и балтийски представители реагираха яростно на думите на бившият германски канцлер Ангела Меркел, която сякаш ги обвини за руската инвазия в Украйна, пишат от POLITICO.

Тяхното порицание на най-важния европейски политик от последните две десетилетия отново разкри това, което критиците определят като провал на подхода на Меркел към Русия, и допълнително поставя под въпрос наследството на бившия канцлер, тъй като нейните водещи политики в областта на имиграцията и енергетиката продължават да бъдат презирани и демонтирани от нейните наследници.

В интервю за унгарската опозиционна медия Partizán, публикувано в петък, Меркел отбеляза отказа на източноевропейските страни да позволят директни преговори между нея, руския президент Владимир Путин и френския лидер Еманюел Макрон, когато описваше подготовката за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

„През юни 2021 г. почувствах, че Путин вече не приема сериозно Минското споразумение“, каза Меркел, визирайки мирното споразумение, свързано с контрола над източния Донбас в Украйна след конфликта от 2014-2015 г. „И затова исках нов формат, в който ние, като Европейски съюз, да можем да разговаряме директно с Путин.“

На среща на Европейския съвет през този месец Меркел и Макрон предложили директни преговори с други лидери в отговор на струпването на руски войски близо до границата с Украйна. Но коалиция от източноевропейски държави, включително Полша, се противопоставили на идеята.

„Това не беше подкрепено от някои. Основно балтийските държави, но Полша също беше против“, каза тя.

Меркел обясни, че тези държави са се „страхували“, че „няма да имаме обща политика спрямо Русия... Във всеки случай, това не се случи. След това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин.“

В пряко противоречие с Меркел, бившият латвийски премиер Кришанис Каринш заяви в понеделник, че по това време много държави не са разбирали Русия, „включително Германия и самата бивша канцлерка.

„Постоянно ѝ казвах, че не можеш да се справяш с Путин „добросъвестно“, но тя вярваше, че балтийските държави грешат. Бях добре запознат с възгледите на Меркел, но съм удивен, че след всичко, което се случи в Украйна, тя все още мисли по този начин“, каза Каринш. „Путин действа по начина, по който действа, и единствените възможности за Запада са или да се подчини, или да се съпротивлява. Изненадващо е, че бившият германски канцлер би казал нещо подобно днес, когато би трябвало да е очевидно за всички какъв режим е Русия. Радвам се, че новият германски канцлер Фридрих Мерц не споделя възгледите на Меркел.“

Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви в понеделник, че Русия носи цялата отговорност за конфликта.

„Войната на Русия срещу Украйна е водена от едно и само едно нещо: отказът ѝ да приеме разпадането на Съветския съюз и нейните неуморни империалистически амбиции. „Само Русия е виновна за тази агресия“, написа той в публикация в X.

Коментарите на Меркел предизвикаха и порой от реакции в Полша, особено от десни законодатели.

Бившият полски премиер Матеуш Моравецки, сега заместник-лидер на опозиционната националистическа партия „Право и справедливост“ (ПиС), заяви в X:

„Ангела Меркел, чрез своето необмислено интервю, доказа, че е сред най-вредните германски политици за Европа през миналия век.“

Полският евродепутат от ПиС Валдемар Буда добави:

„Когато Меркел казва, че е искала отново да постигне споразумение с Путин, това вероятно би довело до разделяне на Украйна! Те не разбират, че като са правили бизнес с Путин, са довели до войната!“

Катаржина Пелчинска-Наленч, бивш полски посланик в Русия и настоящ министър на регионалната политика от центристката партия „Полша 2050“, отбеляза, че изявленията на Меркел само подхранват руската пропаганда.

„Да се ​​внушава, че за войната някой не е седнал навреме с Русия и не се е поклонил достатъчно ниско пред [Москва], е абсурдно. Щеше да е дори по-лошо“, каза тя.

Но Марек Магиеровски, бивш полски посланик в Съединените щати, критикува медиите за изопачаването на думите на Меркел.

„Бившият канцлер казва само, че балтийските страни и Полша не са се съгласили на нов формат на ЕС за преговори с Русия“, написа той в X. „От това изявление до формулировката, че „Полша е съотговорна за войната на Путин“, е доста дълъг път.“

Магиеровски обаче не се въздържа от критики в оценката си за Меркел, наричайки политическия ѝ мандат „едно голямо бедствие за Германия и Европа“.

Екипът на Меркел не отговори веднага на искането за коментар.